善用生成式AI 3大問題不可忽視

「國家十四五規劃」確立香港為8個重點領域的發展中心（「8大中心」），當中包括「中外文化藝術交流中心」。就此，筆者近日拜訪「創意香港」（CreateHK）辦公室，並與多位文化藝術業界人士交流，大家都不約而同地談及最近風靡全球的「生成式人工智能」（Generative AI）技術對業界的影響，例如此技術顛覆傳統藝術品的生產程序，藝術家只要提供合適的「提示」（prompt），描述自己設計的意圖，生成式AI系統便能生成相應的圖畫、音樂、文章等作品，用戶在設計階段便能省卻不少時間，據報利用「生成式人工智能」生成一幅帶有畢加索風格的圖畫，只需要幾秒鐘而已。

因此，面對新常態，藝術文化工作者切忌墨守成規，否則難免會窒礙產業的健康發展。與會者都認為，特區政府有必要盡快了解生成式AI技術的功能、生產流程、資源管理等，然後制定有效使用守則，向業界大力推介，協助企業提高生產力，以及避免它們不小心地違法。

有資訊科技官員在一個公開場合中表示，「樂見國際及內地市場不同企業推陳出新，研發自家的生成式人工智能工具（特別是ChatGPT），但同時有不少問題需要關注，包括資訊未必準確、可能有偏見或有私隱問題，亦會衍生責任、保安等問題。」在應用層面，這些問題甚為關鍵，用戶不容掉以輕心。

數據偏頗 生成內容易「指鹿為馬」

造成不準確或具偏見的「人工智能生成內容」（AI generated content，AIGC），主要有兩個原因，其一是因為訓練數據集有失偏頗，所以導致生成內容「指鹿為馬」。假如訓練數據集中，大部分資料都是描述馬匹的，而用戶所使用的「提示」形容一頭鹿，那麼該生成式AI系統便會錯誤地輸出「馬」作為答案。

又例如ChatGPT是美國生成式AI產品，它固然是以西方訓練文集而製造的，因此如果「提示」是有關中國歷史的話，恐怕ChatGPT未必能夠生成準確的結果。由此可見，訓練數據的挑選，對生成式AI系統的設計非常重要，將影響其準確性。

錯誤失實「提示」 釀信息安全風險

第二個原因，是源於表達模糊不清或錯亂失實的「提示」。生成式AI是建基於「大型語言模型」（large language model，LLM），利用超大量訓練數據，並透過深度學習而開發的技術，因此在正常運作下，答非所問的情況是難以出現的。不過，假設用戶所提出的問題是有誤的話，即使相應所生成的答案在技術上是合理，但在解決實際問題上仍價值偏低；特別是在「聊天機器人」（chatbot）的應用中，如果用戶第一個問題已經是錯誤，這錯誤便會在之後的人機對話過程中繁衍下去，導致更嚴重的錯誤，甚至引發信息安全的風險。

因此，藝術文化界業者未來很有必要學習如何制定「問題定義」（problem statement），從而設計適當無誤的「提示」。再者，從科普角度看，筆者建議中小學也應該把「提示設計」納入STEAM教育課程，裝備學生在發展一日千里的人工智能世界中生活。

須盡快制定法規 釐清行為責任

另外，人工智能世界並非法外之地，用戶必須對自己的使用行為負責任，目前知識產權、資訊安全等領域較為人關注。今年初有美國作家的生成式AI漫畫書版權申請部分被拒，轟動全球藝術文化業界，案中美國版權局裁定，該漫畫書中除了人為的文字內容，使用生成式AI程序Midjourney創作的書中插圖不受版權法保護；盡管作者解釋，插圖是基於他所提供的「提示」而生成的，是自主創新的成果，有關當局卻不以為然，堅持插圖不經人手，是毋庸置疑的「人工智能生成內容」。

另一類責任是AIGC所產生的社會衝擊，例如歧視、欺凌、私穩等問題，機器生成的內容違例誰來負責呢？這些惡行在虛擬世界已是非常普遍，但ChatGPT、Midjourney等生成式AI工具面世後，這些問題將變本加厲，影響得更嚴重。隨着AIGC商業應用的趨勢日益升溫，筆者建議特區政府必須盡快制定生成式AI法律及相關應用守則，讓業界人士有法可依，承擔自己的責任，助力藝術文化業界在人工智能新世界健康發展。

最後，值得一提的是，創新科技及工業局局長孫東上周二（9日）在數碼港舉辦的「ChatGPT及其背後技術和展望」會議中指出，ChatGPT很有可能成為本世紀最有影響力的技術之一，並形容香港今後有條件在生成式AI有所作為，當局正研究設立人工智能超算中心，因此很快將會有自己的算力，另外本地數據環境亦不錯，擁有世界各地的數據，日後或可成為「全世界唯一一個數據最全面的地方」；他又指香港有吸引人才的DNA優勢。綜合多方面因素，香港在生成式AI的發展，有條件處於世界較前位置。因此，香港官、產、學、研各界應該攜手合作，設法杜絕「數據偏頗」、「錯誤提示」及「不負責任」3大問題。

▲ 隨着生成式AI商業應用的趨勢日益升溫，特區政府必須盡快制定相關法律及應用守則，讓業界人士有法可依。（路透社資料圖片）