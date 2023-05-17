港設「AI開放推廣平台」 增經濟活力

人工智能（AI）正逐步成為新時代產業革命與社會經濟發展的新型支撑力量，以GPT-4為代表的新一代人工智能語言模型，近期席捲全球，再一次說明AI正在各領域被廣泛運用。特區政府現時正就建立「人工智能超算中心」進行可行性研究，筆者認為，當局應同時對AI產業發展進行前瞻性部署，圍繞「人工智能超算中心」規劃「一中心六平台」（即「1＋6」）格局，打造香港人工智能環聯中樞，為香港、國家實現高質量發展源源不斷注入動力。

前瞻部署 超算中心「1＋6」格局

人工智能是實現高質量發展的重要驅動力，據預測，至2030年，AI將為中國GDP帶來最高26%的額外增長、為全球GDP帶來最多14%的額外增長。在建設國際創科中心的目標下，香港近年開始聚焦AI發展和應用，特區政府也作出了顯著努力，不過在Tortoise 2021年發布的「全球人工智能指數」中，香港在62個國家和地區中排名第20，可見本港AI產業仍有進一步發展的空間。

「人工智能超算中心」能夠滿足發展AI日益增長的智能算力需求，是引領數碼經濟、智能產業、智慧城市、智慧社會發展的關鍵性信息基礎設施，也是推動AI發展的關鍵要素。包括深圳、珠海在內的超過30個內地城市，已經建設或提出建設超算中心；日本、韓國、新加坡、中國台灣等國家及地區的超算中心，亦已發展多時。

特區政府日前已經啟動建設「人工智能超算中心」可行性研究，鑑於超算中心屬於前沿性重大基建，本港現時管理此類中心的經驗並不豐富，超算中心未來的運營機制要全面、細緻考量。另外，超算中心並不僅僅能供應算力，同時也能為AI發展發揮巨大的輻射和集聚作用，因此筆者建議，也應瞄準此時機，一併做好AI發展前瞻性策略部署，圍繞超算中心規劃6大AI發展平台，構建「一中心六平台」即「1+6」格局，打造人工智能技術、人才、產業的環聯中樞，讓AI技術高效轉化為發展動力。

發展AI離不開算力支撑，現時香港科研機構和企業需要付費，向海外或內地的算力中心「購買算力」，不便隨時按需取用，限制了本港AI技術發展與應用。因此，首先應該藉「人工智能超算中心」，推出「公共算力服務平台」，為有需要的政府部門、本地大學、科研機構和企業，提供更便捷的算力服務。

推廣AI應用 令各行各業受益

AI需要與產業結合，才能成為生產力，發展「人工智能開放推廣平台」，一方面可以積極向既有產業推廣使用AI，令各行業都能從AI發展中受益，加強產業數碼化轉型，從而提升本港整體創新力和生產力，重塑香港商業、社會及勞動人口的活力；另一方面，「AI＋應用」正在內地各行業快速普及，而且內地企業眾多，需求旺盛，藉「人工智能開放推廣平台」，連通粵港AI產業，不但能為香港提供足夠規模的AI應用場景，亦有助推進粵港AI應用聯合創新，助力數碼灣區建設。

除此之外，還要利用香港的國際化優勢，通過「人工智能開放推廣平台」，向海外推廣香港AI發展成果，既可以為優化數碼發展的國際環境貢獻香港力量，也有助吸引國際頂尖創新資源於香港或大灣區落地，促進香港產業多元化發展，創造更多優質就業機會。

助轉型智能製造 推新型工業化

「人工智能超算中心」不但能夠提供超強算力，還能帶動改進算法，增加數據積累，這些都能為AI技術持續創新發展、創造更多應用場景奠定基礎。圍繞「人工智能超算中心」，建立切合本港特色的「人工智能研發與應用轉化平台」，鼓勵「官產學研」合作，就AI技術進行先導性應用研發，同時開發更多AI應用場景，進一步促進AI與本港產業結合，將創新技術轉化為產業應用，以及提升本港產業的競爭力。

當局在《香港創新科技發展藍圖》中，提出要「完善創科生態圈，推進香港『新型工業化』」，旨在本地發展高增值產業及產業鏈，而人工智能是達至此目標重要的手段之一。構建「人工智能工業融合平台」，加速推動AI創新要素向工業聚集，協助製造業利用創新科技升級轉型，將會極大有助於「新型工業化」發展，成就「香港製造」。

事實上，智能化發展是製造業高質量發展的必由之路，內地多年來努力推動製造業智能化轉型，二十大報告中也提出，要推動製造業高端化、智能化、綠色化發展，而「人工智能新型工業平台」也有助加強兩地製造業合作，共同推動粵港澳大灣區製造業向高端轉型升級。

構建產業生態圈 吸才助創新

AI與大數據分析、雲端運算、網絡安全等新技術關係密切，接下來還要以「人工智能超算中心」為核心，構建「人工智能產業聚合平台」，聚合AI產業鏈上下游各類企業，包括雲端存儲公司、大數據中心、數據處理公司等，從而加速業務聚合、資源聚合和戰略聚合，不僅可以提升產業內各類企業之間互聯互動的效率，亦能達成通力合作的產業聚合生態圈，更加有效地支撑AI發展。

人才是科技發展的核心資源，而蓬勃的產業是吸引和培養人才的根本保障，藉着構建AI聚合生態圈，應該逐步發展形成支撑香港科研創新的「科技人才聚集平台」，吸引海內外科研人才、研發團隊、科技領軍人才及各類專業技術人才來港發展，同時培養本地人才，為香港創新科技產業發展源源不斷輸送創新力量。

打造香港「人工智能環聯中樞」，不僅可以賦能香港發展，推動香港進入全新的智能時代，對於實現建設國際創科中心的願景，也會有長遠的正面影響；同時，這也是以新一代人工智能技術作為重要戰略手段，發揮香港的獨特優勢，為國家的現代化進程積極貢獻力量。

▲ 「人工智能超算中心」不但能提供超強算力，還能帶動改進算法、增加數據積累，為AI技術持續創新發展、創造更多應用場景奠定基礎。（路透社資料圖片）