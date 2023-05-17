ChatGPT網頁瀏覽功能 訂閱戶下周率先試 行政人員版 2023/05/17 分享： 分享： 近日OpenAI宣布，將推出生成式AI ChatGPT新版的網頁瀏覽（Web browsing）功能，下周開放ChatGPT Plus（付費訂閱）用戶率先測試。 網頁瀏覽功能讓用戶以網頁瀏覽的方式，讓 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 外媒指官網資料清空 OPPO疑撤出德國 今日 外媒指官網資料清空 OPPO疑撤出德國 調查：46%企業主管 憂員工洩密予ChatGPT 2023/05/16 調查：46%企業主管 憂員工洩密予ChatGPT Google Magic Editor 媲美專業圖片編輯工具 2023/05/16 Google Magic Editor 媲美專業圖片編輯工具 限制AI使用草案 歐議會6月全體表決 2023/05/15 限制AI使用草案 歐議會6月全體表決 Meta AI Sandbox 助生成廣告內容 2023/05/15 Meta AI Sandbox 助生成廣告內容 人工智能