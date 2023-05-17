外媒指官網資料清空 OPPO疑撤出德國 行政人員版 2023/05/17 分享： 分享： 近日有外媒發現，OPPO德國官方網站資料已清空，懷疑已將業務暫時撤出德國。 根據外媒GSMArena報道指，雖然OPPO德國官網仍然存在，但網站只剩下品牌作為歐洲冠軍聯賽贊助商的廣告，以及一段文字，表示 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 ChatGPT網頁瀏覽功能 訂閱戶下周率先試 今日 ChatGPT網頁瀏覽功能 訂閱戶下周率先試 調查：46%企業主管 憂員工洩密予ChatGPT 2023/05/16 調查：46%企業主管 憂員工洩密予ChatGPT Google Magic Editor 媲美專業圖片編輯工具 2023/05/16 Google Magic Editor 媲美專業圖片編輯工具 限制AI使用草案 歐議會6月全體表決 2023/05/15 限制AI使用草案 歐議會6月全體表決 Meta AI Sandbox 助生成廣告內容 2023/05/15 Meta AI Sandbox 助生成廣告內容 歐盟 德國 Oppo