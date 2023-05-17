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外媒指官網資料清空 OPPO疑撤出德國

行政人員版 2023/05/17

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近日有外媒發現，OPPO德國官方網站資料已清空，懷疑已將業務暫時撤出德國。

根據外媒GSMArena報道指，雖然OPPO德國官網仍然存在，但網站只剩下品牌作為歐洲冠軍聯賽贊助商的廣告，以及一段文字，表示

...

欄名 : 科技新知

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