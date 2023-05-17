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日本「海鷗の港」飛駐海港城 維港岸邊隨海風擺動

行政人員版 04:00 2023/05/17

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大批「海鷗」近日專程由日本飛到香港，並暫居海港城！由著名日本藝術家木村崇人創作嘅「海鷗の港」公共藝術裝置，即日起喺海運大廈露天廣場沿維港岸邊展出。62個印有黑尾鷗圖案嘅「1︰1」海鷗造型風向儀，好整齊咁排喺海傍，並隨海風吹拂優美擺動，猶如真海鷗般俏皮可愛，令風嘅形態變得可見，讓人可以感受到大自然嘅力量，再加上海天一色嘅維港美景，真係令人心曠神怡，勢成文青最新打卡熱點，一定要及早把握機會去影相留念！「海鷗の港」仲係木村崇人經典「風向儀系列」嘅新作品，今次亦係佢首次喺香港展出，以及喺日本以外展出㖭，香港人有福了。

公關姊妹仲同黛安講，海港城仲喺廣東道至海運觀點一帶，隱藏咗法國藝術家Invader嘅馬賽克作品，如食鬼、美人魚等；海洋中心4階更有早前離世台灣雕塑家朱銘創作嘅《太極系列--推手》；去海運大廈入口大堂，就可以睇到英國藝術家Julian Opie以其用粗黑綫條描繪嘅《慢跑者》為藍本，製作成嘅動畫影片，熱愛藝術嘅大家，千祈唔好錯過，一齊踏上文藝之旅啦！

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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