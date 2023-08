積極應對氣候變化　亞洲環保市場機會處處

重要事項: 1. 基金旨在投資於為環保挑戰提供解決方案的亞太區公司。



2. 基金可顯著投資於單一行業及新興市場,並可能受制於相對較多元化投資為高的集中風險及波幅。新興市場的法律、監管及政治風險可能較高。



3. 管理公司可酌情決定從基金資本中支付股息。從資本中支付股息等同向投資者歸還其部份原有投資(或歸屬於該原有投資的任何資本增長)或於投資者的部份原有投資(或歸屬於該原有投資的任何資本增長)中提取金額。任何涉及從基金資本中支付股息的分派,可能導致每股資產淨值即時減少。



4. 投資者不應單憑本文件作出投資決定。請細閱香港銷售文件,以瞭解基金更多的資料,包括風險因素。



不論貧富還是國土面積大小,全球各國均同樣需要應對氣候變化。隨着亞洲經濟發展迅速,加上人口增速高於全球平均水平,相比世界其他地區,亞洲將可能面對更大的氣候變化風險(註1)。所謂「有危便有機」,亞洲的環保產業亦因為危機迫在眉睫而將產生龐大需求,假如投資者或相關企業能夠捷足先登,必定能夠創造革命性的環保方案,坐享亞洲環保產業高速發展所帶來的巨額紅利。

全球一半人口將來自亞洲城市

聯合國經濟及社會事務部(UN DESA)早前公布數據,預計印度人口今年4月將超過14億,超越中國成為全球人口最多的國家(註2)。連同中國本身的14億人口,中印兩國已佔全球80億人口的三分之一。而UN DESA 於2018年公布的《2018年世界城鎮化展望》亦已預測,中國、印度和尼日利亞在2050年前的城市人口比例將分別增加2.55億、4.16億和1.89億,佔2018至2050年全球城市人口增幅的35%,到了2050年全球將有54%城市人口居於亞洲(註3),這意味不斷改變的城市人口結構對環境基礎設施和各種資源的需求帶來壓力,從而帶動環保產業迅速發展的必要。

水資源僧多粥少

亞洲城市人口增長迅速,對糧食以至各種資源的需求亦會大增,而水資源問題是箇中關鍵。亞洲發展銀行(ADB)早於2015年便發現,超過75%亞洲地區供水不穩定,同時亞洲的70%水源均用於種植糧食(註4)。隨着經濟發展,亞洲的農業、工業及家用水需求,相比2010年將會增加30至40%(註5),故此水資源將是推動亞洲環保市場發展的重要因素之一。

政府政策全力配合

中國、日本和南韓均是亞洲三大主要經濟體,三國(註6)(註7)(註8)均於2020年已分別對外宣布期望在2050年或2060年之前達到碳中和目標。另外,印度將計劃減少30至35%碳足印(註9),而新加坡亦定於2050年達成「淨零排放」的目標(註10),可見亞洲的經濟大國將在政策上全力扶助與環保或減排相關的行業。

高效率的中國新能源汽車工業

利用新能源汽車取代化石燃料汽車是減排的主要方向之一,而到了2030年,中國生產的電動車總量將有望佔全球差不多一半(註11),這意味各項配合電動車製造及使用的措施將陸續於中國出現。

氣候變化基建項目投資潛力龐大

ADB預計,在2016-2030年之間,亞洲將累積投放總值26萬億美元於緩解和適應氣候變化的基建項目(註12);而世界銀行(World Bank)旗下的國際金融公司(IFC)亦推算,直至2030年為止,東亞太及南亞合共有20億萬美元的氣候相關市場投資潛力,遠遠拋離其他地區(註13)。

▲ 東亞太及南亞合共有20億萬美元的氣候相關市場投資潛力,遠遠拋離其他地區。

承上文提到,全球城市人口增幅來自中印為首的亞洲,象徵增長潛力龐大的亞洲市場正等待不同企業開發,投資者不能錯過。

法巴綠色亞洲基金 主動投資低碳轉型

亞洲環保市場投資潛力巨大,投資者應如何入手?法巴綠色亞洲基金(下稱「本基金」)是集中投資亞洲環保產業的股票基金,配以主動方式管理的高信念投資策略,致力推動亞洲邁向低碳能源轉型目標。

本基金投資於與聯合國持續發展目標(SDGs)相對應的企業或產業,涉及的範圍包括清潔飲水和衛生設施、經濟合用的清潔能源、産業、創新和基礎設施、可持續發展的城市和小區,以及負責任消費和生産。基金更得到可持續發展投資(SRI)標籤(註1),證明基金的投資方向獲得認可。

▲ 可持續發展牽涉眾多行業,本基金致力抓緊每個行業的增長機遇。

現時世界各地均以可持續發展為終極目標,假如企業能夠洞悉先機,提早完成部署,便能夠把握增長機遇。

本基金致力物色擁有優質產品或服務,以及發展迅速、能提供多種應對環境挑戰方案的亞洲環保企業,務求捕捉各種增長潛力。

本基金所投資的環保企業分散於六大可持續發展經濟的環境主題,包括1)新能源;2) 潔淨和高效運輸;3) 可持續食品;4) 水資源;5)循環經濟,以及6) 智能環境。主題涵蓋所有市值的可持續及靈活投資方案,包括快速增長及創新的上市公司;隨著經濟發展趨向可持續步伐,已作好部署的上市公司可把握機遇,爭取領先表現。

▲ 可持續發展除了新能源最為人所知外,也包括資源再造、資源分配效率等範疇。

本基金由領先全球的環境市場投資企業Impax Asset Management負責管理。擁有逾20年全球環境市場投資經驗,是業界翹楚,也是法國巴黎資產管理的長期合作夥伴。

本基金詳情:https://bit.ly/42ZylDq

