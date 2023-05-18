最獨特優美的環境、最糟糕的晚餐，這樣的組合世上難求，唯此一家。

在劍橋市開會一整天，近尾聲時已偶爾幻想一下晚餐模樣，到達時果然如夢幻般美麗，簡單形容就如走進《Harry Potter》（哈利波特）小說裏的Hogwarts魔法學校，十八世紀新哥德（Gothic）式建築物，五彩繽紛玫瑰窗（Rose Window）把夕陽光輝化作幻彩，溫柔地照送到石牆上，踏入大堂便已感受到其莊嚴氣氛。

這是劍橋大學King College的飯堂，董事會特別安排到此別開生面地方晚餐，感受一下學術氣氛，只可惜食物實在不爭氣，甚至淪為不值一提的地步（飯後，醫生要找上中式快餐店吃個雲吞湯頂肚）。

肚雖吃不飽，但實在飽受其學術氣氛感動，這千年基業成為不少大學的基本藍圖。一六三八年，劍橋畢業生約翰哈佛捐贈給首間在美國成立的大學，故今名為Harvard College，也是哈佛大學前身，故此，在建築風格上跟劍橋大學有不少相似之處。

時至現在，這兩所大學仍是世界數一數二的學府，因此，劍橋可算是現代大學教育的典範，也是英國人引以為傲的地方。從這學府走出來的年輕人，不少改變了這世界，其中包括牛頓、達爾文和李光耀等，猜想這些叱咤風雲人物也可曾在這漂亮飯堂吃過不少極不漂亮的晚餐。

有好嘢睇無好嘢食，非我好也。

▲ 在劍橋市開會一整天，近尾聲時已偶爾幻想一下晚餐模樣，到達時果然如夢幻般美麗，簡單形容就如走進《Harry Potter》（哈利波特）小說裏的 Hogwarts 魔法學校。（專欄作家提供）