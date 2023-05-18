去年MIRROR演唱會意外導致舞蹈員李啟言（阿Mo）重傷，至今仍須留院接受治療。阿Mo女友兼女團COLLAR成員SoChing在這九個多月，陪伴阿Mo康復，患難見真情。上周三早上，傳出SoChing會宣布退團，其經理人公司亦通知記者當天下午三時舉行記招。

這九個月的觀察，SoChing是個有情有義兼有想法的女子，她的退出決定，除了有阿Mo的考慮外，也無可避免地考慮到是否繼續留在女團的問題。當日下午二時半，SoChing透過IG宣布退團，隨後經理人公司亦即時發表聲明，表示「尊重SoChing退團的意願，並會作出適當配合」。

其實整個交代事情，已可在這刻於社媒完結，奇就奇在經理人公司還安排了一場沒有當事人SoChing的記招，由剩下的七位女團成員見記者，因此，無論記者問關於SoChing甚麼問題，女團隊長只能一律回答：「關於呢方面，其實佢（SoChing）喺IG已交代晒，希望大家唔好太過揣測佢嘅意思。」

既然條Line-to-take是「佢（SoChing）喺IG都已交代晒」，那即是說，已沒有新資料可發放，那麼，這場記招豈不是多此一舉。再看公眾輿論，對SoChing退團的事件，公眾無群情洶湧的情緒、更沒有交代的要求，無端白事推其餘七位女孩出來，顯示管理層有點進退失據。老實說，若要講開記招，去年演唱會的意外，是否更需要面對傳媒交代？因此，我對MIRROR和COLLAR那班男孩和女孩，是同情的，因為他們似乎未有好的樑木，結果是，要承擔了很多本來不應是他們承擔的事情。