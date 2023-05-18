深水埗龍華大廈地下 連租約開價750萬

地址：深水埗黃竹街26至32號及福華街16至20及24號龍華大廈地下A單位之Ａ2及Ａ3單位

面積：450平方呎

開價：750萬元

呎價：16,667元

賣點：物業鄰近大埔道及長沙灣道，人流有保證。而單位亦連租

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