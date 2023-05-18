深水埗龍華大廈地下 連租約開價750萬 地產版 2023/05/18 分享： 分享： 地址：深水埗黃竹街26至32號及福華街16至20及24號龍華大廈地下A單位之Ａ2及Ａ3單位 面積：450平方呎 開價：750萬元 呎價：16,667元 賣點：物業鄰近大埔道及長沙灣道，人流有保證。而單位亦連租 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 將軍澳慧安園商業中心銀主舖 每呎叫價1萬 今日 將軍澳慧安園商業中心銀主舖 每呎叫價1萬 北角城市金庫連租約舖 開價39萬回報近8厘 2023/05/11 北角城市金庫連租約舖 開價39萬回報近8厘 北角英皇栢麗大廈舖 每呎叫價1.6萬 2023/05/11 北角英皇栢麗大廈舖 每呎叫價1.6萬 北角新時代廣場1樓舖 位置便利開價98萬 2023/05/04 北角新時代廣場1樓舖 位置便利開價98萬 紅磡凱旋工中1樓連車位 每呎叫價4926元 2023/05/04 紅磡凱旋工中1樓連車位 每呎叫價4926元 大埔 深水埗 長沙灣