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將軍澳慧安園商業中心銀主舖 每呎叫價1萬

地產版 2023/05/18

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地址：將軍澳毓雅里9號慧安園商業中心地下A113號單位

面積：118平方呎

開價：118萬元

呎價：10,000元

賣點：單位屬銀主盤，而物業周邊為民生住宅區，有固定人流，同時鄰近港鐵寶琳站，交通方便。

拍賣行

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欄名 : 拍賣行情

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