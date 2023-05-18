將軍澳慧安園商業中心銀主舖 每呎叫價1萬 地產版 2023/05/18 分享： 分享： 地址：將軍澳毓雅里9號慧安園商業中心地下A113號單位 面積：118平方呎 開價：118萬元 呎價：10,000元 賣點：單位屬銀主盤，而物業周邊為民生住宅區，有固定人流，同時鄰近港鐵寶琳站，交通方便。 拍賣行 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 深水埗龍華大廈地下 連租約開價750萬 今日 深水埗龍華大廈地下 連租約開價750萬 北角城市金庫連租約舖 開價39萬回報近8厘 2023/05/11 北角城市金庫連租約舖 開價39萬回報近8厘 北角英皇栢麗大廈舖 每呎叫價1.6萬 2023/05/11 北角英皇栢麗大廈舖 每呎叫價1.6萬 北角新時代廣場1樓舖 位置便利開價98萬 2023/05/04 北角新時代廣場1樓舖 位置便利開價98萬 紅磡凱旋工中1樓連車位 每呎叫價4926元 2023/05/04 紅磡凱旋工中1樓連車位 每呎叫價4926元 銀主盤 將軍澳 寶琳 慧安園