近日，美國國會及行政當局中國委員會（CECC）幹了一件令世界驚異的事：他們發表所謂「報告」，抹黑《香港國安法》和特區司法制度，點名威脅香港近30名曾處理國安法案件的法官，要求美國政府進行制裁。

維護國安天經地義 符國際慣例

司法獨立是國際公認的法治原則，法官獨立審判、不受任何干涉，是法治重要基石。美國的政客經常把「維護司法獨立」掛在嘴上，卻公然干預中國香港特別行政區的司法獨立，這是甚麼邏輯？

國務院港澳辦、香港中聯辦、駐港國安公署用最快速度，接連都以「發言人發表談話」形式，強烈譴責這一無恥行徑，表明中央政府堅定支持和全力保障香港特區司法機關和司法人員，依法獨立公正履行職責。

國務院港澳辦發言人對美國政客的惡行，批駁毫不留情：「那些口口聲聲標榜法治和司法獨立的美國政客，竟對盡忠職守的香港特區法官作出制裁恫嚇，令世界駭然、譁然。這種倒行逆施違反國際法治原則和基本政治倫理，進一步坐實了美國是香港法治和司法獨立的最大破壞者，進一步暴露了美式霸權囂張狂妄、不知羞恥的醜陋面目。」

中央為何力挺香港司法法律界？可以從以下幾個角度觀察。

CECC要制裁香港特區法官，這嚴重違背了他們一直推崇的「司法獨立」價值觀，可見為了干預《香港國安法》的實施，他們已經顧不得那麼多了。那麼，中國制定並實施《香港國安法》，有甚麼不對嗎？沒有！

其一，任何主權國家均有維護國家安全的權利。美國的法律當中，涉及國家安全的就有幾十部，近年美國還借「維護國家安全」之名，對中國進行制裁，特別是經貿領域的制裁，嚴重違反了世界貿易組織（WTO）規則。美國可以實施幾十部法律維護保障自己國家安全，我們僅出台一部《香港國安法》，他們就橫加指摘，揮舞制裁「大棒」，干擾香港執法、檢控和司法，對法官、檢控官進行恐嚇、威脅，這毫無道理！

其二，《香港國安法》制定的背景十分特殊。香港基本法23條訂明，香港特區自行立法維護國家安全，但特區至今沒有落實這一憲制責任；2019年特區政府提出「修例」，有人利用國家安全上的法律漏洞，把「修例」策劃成一場「風波」，香港出現了連續7個月的暴亂，成為了一場「顏色革命」。在香港局勢嚴峻複雜的情況下，中央不得不出手制定《香港國安法》。

制定並實施《香港國安法》，符合國際上維護國家安全的慣例、符合憲法和香港基本法的核心要義、符合香港實際，天經地義，無可指摘！因此，任何人由於維護《香港國安法》而受到恐嚇、威脅、制裁，中央都會為之撑腰。

港司法制度 續獲國際社會認同

香港特區的司法制度，一直深得國際社會推崇，在香港公開和透明的司法制度下，所有人都能看到判詞內容，任何人只要公平客觀地仔細閱讀判詞，均可見法官獨立進行審判，嚴格按照法律和證據作出判決。

《香港國安法》實施後，本港司法制度繼續得到國際社會的廣泛認同。在「世界正義工程」（World Justice Project）公布的「2022年法治指數」（Rule of Law Index 2022）中，本港全球排名繼續維持高位，在「秩序和安全」排名更高居全球第6，這就是明證！

事實上，《香港國安法》打擊的是極少數「港獨」分子，保障的是香港大多數人的權利和自由。據保安局提交立法會的資料顯示，由2020年7月1日《香港國安法》生效至今年年3月3日，共有243人因涉嫌從事危害國家安全的行為和活動被警方拘捕，超過140人及5間公司被起訴。

無懼無偏無私 保障香港安定自由

僅從這些數字就可以看出，香港司法機關並沒有如美西方某些政客描述般「到處捕人」、「肆意判案」，而是嚴格以無懼、無偏、無私、無欺之精神，嚴格根據法律原則，維持司法公義。

來到香港的人們也可以看到，那個安定和諧、自由開放的香港又回來了，學生可以無憂地上學、打工仔可以順利地返工、市民自由地出行、店主放心開門迎客，香港並沒有出現「人人自危」的狀況。

至於《香港國安法》實施後，有「港獨」分子偷渡海外，有部分人移居他國，這些人多多少少是自知「手腳不乾淨」，擔心被「秋後算帳」；還有一些投資者從香港撤資，這裏面的原因就很複雜，例如過去3年疫情管控嚴格，給企業帶來經營不便等，不能簡單地歸咎於香港司法環境不好。

基本法第85條訂明：「香港特別行政區法院獨立進行審判，不受任何干涉，司法人員履行審判職責的行為不受法律追究。」由此可見，香港的法治和司法獨立受到基本法保障，香港司法人員享有崇高地位。

由於香港是中國唯一實行普通法的地方，部分司法人員習慣於用普通法的視角觀察《香港國安法》，起初難免理解有偏差、不到位，包括「指定法官審理國安案件」與「司法獨立」原則是否衝突的問題，都曾經引發討論。通過學習討論，司法人員加深了對憲法、基本法、國安法的理解，釐清了國家法律與香港本地法律的銜接問題。

CECC的所謂「報告」發布後，特區司法機關發言人聲明指出，香港特區司法人員將謹守司法誓言，奉公守法，以無懼、無偏、無私、無欺之精神，嚴格根據法律原則，維持司法公義。

這份聲明清晰地表明，特區的法官對憲法、基本法、國安法負責，對國家安全和香港市民福祉負責，而不是向美國政客負責。美國的某些政客沒有資格「指導」香港法官如何判案，香港法官不懼怕美國的制裁！

香港司法機關和司法人員能夠迅速發出這樣的正義之聲，表現出的錚錚鐵骨，令人敬佩！

香港特區政府、律師團體和各界人士也紛紛發聲，強烈譴責美國政客的惡行，堅定表明維護香港法治和司法獨立的決心意志。

十三屆全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍在「4．15」全民國家安全教育日致辭中表示：「司法法律界是香港法治的守護者……我們相信，香港司法法律界專業素養高、責任心強，一定能擔負起維護國家安全、捍衞香港法治的光榮使命。」

事實證明，香港司法機構和司法人員中的極大部分人士，愛國愛港、忠誠法律，盡到了「香港法治的守護者」之責任。

面對美國制裁 中央反制有底氣

《香港國安法》實施後，在美國某些政客的鼓譟下，美國政府曾對中國中央和香港特區的主要官員進行制裁；此前，CECC還建議制裁特區律政司司長林定國和多名檢控人員。

美國政府每一次制裁，都遭到中國政府的堅決反制；這一次，如果美國政府真要制裁香港特區法官，中央決不會坐視不管。

今天的中國在很多領域，均具備了與美國抗衡的實力，中國此前對美國一些反華政客的反制措施，已經打到了痛處。中國完全可以對美國某些政客繼續使用這些制裁辦法，還可對某些反華政客「量身訂做」制裁措施。

反觀美國的制裁，威力已大不如前，例如美國慣用的一個辦法，是把制裁對象踢出美元結算系統，但今天「去美元化」浪潮已經來臨，用人民幣結算成為許多國家的選擇，美國的這一招還有多大威力呢？

從大趨勢來看，美國「制裁大棒」的威力正在衰減，而中國反制的「工具箱」裏，會有愈來愈多「工具」可供選擇，中央有底氣和辦法反制美國。

《香港國安法》實施後，香港局勢好轉、社會安定和諧的事實有目共睹，多了一道「安全門」的香港，比以往任何時候更加穩定，香港司法法律界作為「愛國者治港」陣營中的重要成員，展現鐵骨錚錚的骨氣，值得為他們鼓掌！相信中央也將會堅定力挺支持香港司法法律界。

▲ 《香港國安法》實施後，本港司法制度繼續得到國際社會的廣泛認同，司法機關嚴格根據法律原則，維持司法公義。（資料圖片）