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大元商場2萬呎寵物共享花園 4大打卡熱點 + 寵物友善餐廳 與毛孩同樂

行政人員版 04:00 2023/05/18

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唔少人放假都想同家中嘅毛孩去放下電，但又想趁空行街shopping，而家可以一舉兩得喇。黛安聽公關姊妹講，大埔大元商場最近優化咗2萬呎平台花園作為寵物共享樂園，集玩樂、飲食同購物於一身，由即日至7月30日仲會舉辦「Play Eat Tai Yuen Pawty」主題活動，花園內擺放咗以美食為主題嘅創意裝置，包括3.5米高嘅「甜蜜彩虹冬甩」，旁邊特別加設專為毛孩而設嘅小冬甩，等主人可以同毛孩一齊影相留念，真係好貼心呀！另一亮點就係超過7米闊嘅「香蕉大滑梯」，像真度極高！仲有擺滿水果同蔬菜嘅「迷你蔬果莊園」同色彩繽紛嘅「大元甜點車」，全部都係打卡熱點。

優化後，仲有唔少寵物友善設施，好似自動感應消毒液機、寵物專用的糧食碗裝置等；而花園旁邊嘅食肆仲係寵物友善餐廳，包括日式料理富山居、西式餐廳歐陸冰室同超人氣嘅刺蝟主題咖啡店Kuri Café，設有半露天茶座，大家可以同毛孩一同用餐喇。

活動期間嘅一連4個周末，大元商場喺指定日子設有唔少遊戲，好似「大元尋寶」，只要喺指定位置影相打卡後分享到社交平台，就可以獲得寵物小食同商戶美食優惠券；仲有「星級寵物學堂」，累積消費滿指定金額，即可參加由專業人士教授嘅「狗狗行為訓練」或「寵物穴位按摩法」工作坊，真係講都講唔晒，各位寵主要快啲同毛孩起行去玩下。

本文轉載自《晴報

刺蝟主題咖啡店Kuri Caf&eacute;

場地設寵物友善設施，如便便收集箱及糧食碗等。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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