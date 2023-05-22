【寵物生意致勝小貼士】捉緊寵物經濟熱潮 拿拿聲開拓無限商機

近年香港人飼養寵物成為潮流。一站式寵物資訊平台PET-A-HOOD的調查更發現，超過39%的寵物主人，每月花高達1千至3千港元在每隻寵物身上，更有12.1%的主人每月為寵物花費超過3千港元。寵物生意在新時代裏絕對是大有所為。要如何捉緊寵物經濟潮，拿拿聲開拓商機？不如從兩間寵物店的案例出發，了解寵物生意的成功之道！

毋懼營運「一打十」 Pawfecto焦糖生活靠一App搞掂

網購成風，不少飼主已改為幫襯網上寵物用品店，對設有門市、主力售賣天然及高質素的貓狗用品及食品的Pawfecto焦糖生活來說，確是一大挑戰。Pawfecto焦糖生活開業超過10年，店主林小姐指日常只有她一人打理門市及網店，並同時處理入貨、客戶服務、網店營運、物流等工作，幾乎是以「一打十」的姿態營運，令她十分吃力。最叫林小姐頭痛的是，不少忙於上班的客戶都習慣在「罐盡糧絕」時才向她「急call落單」。面對客人較急的要求，Lalamove的即call即到送貨服務，令林小姐無需左撲右撲，一App落單就有專人收件，快至45分鐘將糧草完整無缺送到客戶家中。

即時送貨讓林小姐處理較急的訂單，而在日常營運上亦會利用他們的「即日派送」服務，以較相宜的價錢送遞時間相對充裕，但仍需即日送抵的訂單。客人只要在即日中午1時前落單，貨物即可在當晚9時前送達。而且司機上門收派，免卻林小姐來回送貨的時間，同時提升顧客服務體驗。

作為中小企負責人，林小姐十分滿意Lalamove的企業專員在背後全力支持，提供度身訂造的物流方案，迅速解決物流問題，令Pawfecto焦糖生活在營運上遊刃有餘，準時將急單與恆常訂單時送到客戶手上。林小姐認為如此相宜的運送成本、可靠又優質的服務，既有助她留住客戶，亦能令Pawfecto焦糖生活的生意走得更遠！

▲ 店主只需一App落單，Lalalamove就會有專人上門收件。

▲ Lalamove的企業帳戶管理團隊會因應貨物大小安全不同車種運送貨物。

▲ 即call即送服務以平均45分鐘的速度，將貨物安全送達。

小動物 大貨量 Littleland一App減成本爭生意

除了貓狗用品的生意競爭激烈，專賣倉鼠、兔仔、天竺鼠等小動物日用品的店舖亦開得成行成市，要突圍而出殊不容易。別以為小動物用品體積佔重不大。反之，小動物的消耗品需求高，例如兔子的食量驚人，其主要食糧「牧草」包裝又大又重，動輒超過10kg，故大部分主人都要求送貨服務。

既然有龐大送貨需求，於2022年開業，於觀塘設有門市的Littleland為了吸引競爭對手的客戶，就以購物滿$350提供免費送貨作招徠，但這意味要降低送貨成本，才能維持利潤。因此，負責人Haru在開業之初已選用Lalamove的企業物流方案。在應付急單，Littleland會使用即時配送服務，省時快捷。而由於貨件較重，Littleland更常採用Lalamove的「即日派送」服務，只要上午落單，即以較相宜價錢在即日9點前送貨到客人手上，提升顧客網購體驗，同時降低物流成本。Haru透露：比起其他物流公司，Lalamove在運送時間快上一天左右。在運送較重的小動物食糧，Lalamove更為他們省下近一半的運費。對於初創業的她來說，實在是幫了很大的忙。

Littleland亦十分重視服務質素，Lalamove的電子簽收令Haru能時刻緊貼訂單的最新狀態，方便她與客人即時查閱訂單位置，確保貨物安全送達，不單能令客人更滿意她們的服務，也令Haru毋須掛心，以便專注處理其他業務。

▲ Lalamove的即日派送方案比起市面上其他物流公司，在運送時間快上一天。在運送較重的小動物食糧，Lalamove更為他們省下近一半的運費。

▲ Lalamove的專業物流團隊，協助Littleland運送又大又重的小動物食糧。

寵物經濟浪潮方興未艾，未來還有很大發展空間。對於經營寵物用品的中小企如Pawfecto焦糖生活及Littleland來說，借助Lalamove的即時物流平台讓他們更有信心滿足本地寵物主人在價格、服務質素，以至購物體驗上的需求，以在競爭激烈的寵物用品市場突圍而出，令業務更上一層樓！

Lalamove

下載Lalamove App：https://bit.ly/HKETLLM

（特約）