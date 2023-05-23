隨著消費劵推出，加上防疫限制全面取消及「開心香港」的一連串大型活動及優惠，相信大家已把握時間外出消費和旅遊，與親朋好友享受共聚時光。消費力終於得到釋放難免興奮若狂，但切忌因一時之快過度消費而忘記長遠理財之根本。在任何時候，積穀防饑未雨綢繆必然是審慎理財的座右銘，大家應該如何善用手上資源及儲備投資未來？

無論您處於任何人生階段，都應好好計劃自己的未來，訂立財務目標並以合適工具一一實踐。現時，在息率上升大環境下，派息產品變得吸引，蘇黎世也明白到越來越多人希望理財產品有更高的靈活性，因此特別設計了同時滿足派息以及靈活儲蓄的保險產品，以滿足客戶各種人生目標的需要。

蘇黎世剛剛推出的「瑞駿萬用壽險計劃」（下稱「瑞駿」），是蘇黎世近十年來首個儲蓄型萬用壽險計劃，不但提供派息及長期紅利予客戶（註1），亦容許客戶視乎個人財政或生活規劃需要而調整保費或行使保費假期（註2），在繳付保費上更靈活。

瑞駿保單年期長達150年，期間容許客戶更改受保人及指定後備受保人，方便摯愛繼承財富。此外，瑞駿也予客戶分拆保單，客戶可根據指定比例的戶口價值和名義金額（註3）百分比，將保單（「原有保單」）的若干戶口價值轉移至新保單（「分拆保單」），便利財富傳承安排上更靈活。

瑞駿揉合傳統萬用壽險的靈活特色，配以較有效的風險管理投資策略（註4），積極在市場上尋找穩健的投資機會，協助客戶達成退休或建立教育基金等長遠財務目標。

由即日起至2023年6月30日為止（首尾兩日包括在內），更可享首年派息特別優惠，只要客戶在前述的期間內成功投保瑞駿，便可獲8%首年優惠派息率！

按此了解瑞駿計劃及優惠詳情。

註1：派息及長期客戶紅利並非保證。

註2：行使保費假期可能令戶口價值減少，而長期客戶紅利、退保價值及身故賠償均以戶口價值計算。

註3：名義金額是我們用以釐定保費、保單費用和相關保單價值的金額。名義金額與我們支付受保人身故時的身故賠償金額無關

註4：投資策略可能根據市況及經濟前景而變動。有關瑞駿的詳細投資政策、目標及策略，請參閱產品小冊子。如投資策略有所重大變更，我們會知會保單持有人相關變更、變更原因及對保單持有人的影響。

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（特稿）

