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繼承精雕細琢傳統工藝 HERMES力推多色H08新錶作當家

副刊版 2023/05/19

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見微知著，即使為期7天的Watches and Wonders，愛馬仕（HERMES）都會隆而重之，繼續邀請合作無間的法國藝術家Clement Vieille設計展館裝置。這麼在意細節，那麼對其年度主

...

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