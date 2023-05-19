姜濤最愛 Yohji Yamamoto叛逆精神 副刊版 2023/05/19 分享： 分享： 早前歌手姜濤生日，整個銅鑼灣萬人空巷，蔚為奇觀，正所謂人紅是非多，他的一舉一動自然成為大家的焦點，那麼他的個人品味又如何？暫時不得而知，但好肯定的是最近他每次登上舞台都穿上Yohji Yamamoto ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 新經典 CHANEL 22手袋正式上架 今日 新經典 CHANEL 22手袋正式上架 Issey Miyake大弟子自立門戶 專訪CFCL時裝新貴 2023/05/12 Issey Miyake大弟子自立門戶 專訪CFCL時裝新貴 Christian Louboutin除了紅底，還有…… 2023/05/05 Christian Louboutin除了紅底，還有…… Rick Owens 星級的暗黑球鞋 2023/04/28 Rick Owens 星級的暗黑球鞋 CHANEL．A journey into the allure 一場穿越時空的魅力旅程 2023/04/28 CHANEL．A journey into the allure 一場穿越時空的魅力旅程 時裝服飾 時裝服飾種類 鞋履 日本 消費資訊