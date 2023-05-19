姜濤最愛 Yohji Yamamoto叛逆精神

早前歌手姜濤生日，整個銅鑼灣萬人空巷，蔚為奇觀，正所謂人紅是非多，他的一舉一動自然成為大家的焦點，那麼他的個人品味又如何？暫時不得而知，但好肯定的是最近他每次登上舞台都穿上Yohji Yamamoto

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