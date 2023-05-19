  • 28°C
香港時間 : 2023519日 (週五) 01:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新經典 CHANEL 22手袋正式上架

副刊版 2023/05/19

分享：

分享：

相信不少女士們一聽到CHANEL這名字會立即眼前一亮，特別是品牌的手袋，原因不需多說，皆因隨手拈來品牌的手袋每一個都是經典中的經典，例如Flap Bag、2.55、甚至BOY CHANEL手袋，全都變

...

欄名 : Fashion

最新專欄文章 更多

姜濤最愛 Yohji Yamamoto叛逆精神
今日
姜濤最愛 Yohji Yamamoto叛逆精神
Issey Miyake大弟子自立門戶 專訪CFCL時裝新貴
2023/05/12
Issey Miyake大弟子自立門戶 專訪CFCL時裝新貴
Christian Louboutin除了紅底，還有……
2023/05/05
Christian Louboutin除了紅底，還有……
Rick Owens 星級的暗黑球鞋
2023/04/28
Rick Owens 星級的暗黑球鞋
CHANEL．A journey into the allure 一場穿越時空的魅力旅程
2023/04/28
CHANEL．A journey into the allure 一場穿越時空的魅力旅程
Chanel 手袋 消委會 法國

上一篇文章

姜濤最愛 Yohji Yamamoto叛逆精神

下一篇文章

Highland Park紀念酒廠成立225周年 推出54年單一麥芽威士忌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？