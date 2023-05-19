新經典 CHANEL 22手袋正式上架 副刊版 2023/05/19 分享： 分享： 相信不少女士們一聽到CHANEL這名字會立即眼前一亮，特別是品牌的手袋，原因不需多說，皆因隨手拈來品牌的手袋每一個都是經典中的經典，例如Flap Bag、2.55、甚至BOY CHANEL手袋，全都變 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 姜濤最愛 Yohji Yamamoto叛逆精神 今日 姜濤最愛 Yohji Yamamoto叛逆精神 Issey Miyake大弟子自立門戶 專訪CFCL時裝新貴 2023/05/12 Issey Miyake大弟子自立門戶 專訪CFCL時裝新貴 Christian Louboutin除了紅底，還有…… 2023/05/05 Christian Louboutin除了紅底，還有…… Rick Owens 星級的暗黑球鞋 2023/04/28 Rick Owens 星級的暗黑球鞋 CHANEL．A journey into the allure 一場穿越時空的魅力旅程 2023/04/28 CHANEL．A journey into the allure 一場穿越時空的魅力旅程 Chanel 手袋 消委會 法國