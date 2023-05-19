新經典 CHANEL 22手袋正式上架

相信不少女士們一聽到CHANEL這名字會立即眼前一亮，特別是品牌的手袋，原因不需多說，皆因隨手拈來品牌的手袋每一個都是經典中的經典，例如Flap Bag、2.55、甚至BOY CHANEL手袋，全都變

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