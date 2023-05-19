Highland Park紀念酒廠成立225周年 推出54年單一麥芽威士忌 副刊版 2023/05/19 分享： 分享： 人生有幾多個54年？亦因為這樣，在威士忌世界，年份愈久愈見珍貴。蘇格蘭威士忌品牌Highland Park，今年慶祝成立225周年，推出迄今最高年份的Highland Park 54年單一麥芽威士忌， ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Wine 最新專欄文章 更多 Dom Perignon x Lady Gaga 展現釀酒與作曲的藝術創意 2023/04/28 Dom Perignon x Lady Gaga 展現釀酒與作曲的藝術創意 Mortlach威士忌 沉浸式展覽 + 品酒 2023/01/27 Mortlach威士忌 沉浸式展覽 + 品酒 澳洲Penfolds Pop-up登陸中環 無界超越精神盡在葡萄酒 2023/01/27 澳洲Penfolds Pop-up登陸中環 無界超越精神盡在葡萄酒 軒尼詩夥拍藝術家嚴培明 推出限量版干邑 2023/01/13 軒尼詩夥拍藝術家嚴培明 推出限量版干邑 路易十三破格創舉 The Drop干邑與你結伴同行 2022/12/30 路易十三破格創舉 The Drop干邑與你結伴同行 威士忌 蘇格蘭 飲食資訊 拍賣 品牌 設計 餐廳 菜式 魚 咖啡