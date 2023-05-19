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Highland Park紀念酒廠成立225周年 推出54年單一麥芽威士忌

副刊版 2023/05/19

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人生有幾多個54年？亦因為這樣，在威士忌世界，年份愈久愈見珍貴。蘇格蘭威士忌品牌Highland Park，今年慶祝成立225周年，推出迄今最高年份的Highland Park 54年單一麥芽威士忌，

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欄名 : Wine

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