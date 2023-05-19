Vivienne Westwood Cafe夏日High Tea 「熊」抱沙灘消暑寫意 副刊版 2023/05/19 分享： 分享： 準備好投奔初夏和陽光玩遊戲了嗎？今個夏天，Vivienne Westwood Cafe人氣泰迪熊帶着沙灘椅載譽歸來，和你一起「熊」抱溫暖陽光！今年推出的「熊」抱沙灘英式下午茶2.0（Teddy in ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 灣仔會展「中庭」推出 黃金鮑魚盛宴 2023/05/12 灣仔會展「中庭」推出 黃金鮑魚盛宴 米芝蓮1星Arcane X CulinArt 1862 推出兩晚限定7道菜聯乘晚宴 2023/05/05 米芝蓮1星Arcane X CulinArt 1862 推出兩晚限定7道菜聯乘晚宴 Hotel ICON 全新法國風情下午茶 一次過歎盡5道法式美食 + 8款甜品 2023/04/21 Hotel ICON 全新法國風情下午茶 一次過歎盡5道法式美食 + 8款甜品 東來順最新時令菜式 以鮮嫩春筍奉客 2023/04/14 東來順最新時令菜式 以鮮嫩春筍奉客 米芝蓮韓式餐廳推出嘗味套餐 品嘗韓國春日美食 2023/04/14 米芝蓮韓式餐廳推出嘗味套餐 品嘗韓國春日美食 餐廳 外賣 銅鑼灣 海鮮 蝦 朱古力 下午茶 Cafe 香檳 士多啤梨