Vivienne Westwood Cafe夏日High Tea 「熊」抱沙灘消暑寫意

準備好投奔初夏和陽光玩遊戲了嗎？今個夏天，Vivienne Westwood Cafe人氣泰迪熊帶着沙灘椅載譽歸來，和你一起「熊」抱溫暖陽光！今年推出的「熊」抱沙灘英式下午茶2.0（Teddy in

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