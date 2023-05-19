赤腳醫生是中國特產，大躍進時期，中國醫療系統極缺乏人手，尤其農村地區，也是大部分人民所在，基本上沒有醫生護士。一九六五年，毛澤東在「六二六指示」談及，要安排城市醫務工作人員下鄉和培訓農村醫務工作人員，年輕村民中學畢業後，接受簡短衞生培訓，便予以治療普通疾病甚至接生的責任，這項解決醫療緊缺燃眉之急的政策，直到八十年代初期才完成歷史任務。

想不到四十年後，竟有大國把類同概念復生，英國National Health Service（NHS）是唯一國營醫療系統，長期缺乏醫療人員，新冠疫情後更形嚴重，現有超過十萬個空缺，可算極之嚴峻，但想不到NHS總裁Amanda Pritchard竟有如此大膽提議，按五月十日《MailOnline》報道，她提出中學生畢業後，毋須接受大學教育，便可直接進入NHS工作，以學徒身份邊學邊做，便可成為醫生或護士，甚至估計將來有十分之一的醫生和三分之一的護士會透過此途徑執業。

這大倒退提議嚇醫生一跳，把醫學改為教技能學科處理，即是說不用花漫長時間去記憶那複雜的人體解剖學（Anatomy），也不用了解奇妙的生理學（Physiology）、分子生物學（Molecular Biology）、微生物學（Microbiology）等，學徒只要有樣學樣，醫生做甚麼便照辦煮碗，希望「煮吓煮吓」便成為「醫生」，這樣的醫生不是大倒退又是甚麼呢？

醫學是一門科學，把科學應用於臨床是一門技術再加點藝術，只學運用而不花上時間好好學習基本科學，稱不上醫學，最多也只能跟赤腳醫生看齊。