近十年，開始有不同範疇的學者探討同一個問題：What makes a happy city？（甚麼元素能打造一個開心城市呢？）對這個問題曾有思考的人，斷估不會以為，搞場文娛活動就足以令全城好happy吧？若單純到咁，其人應該很happy；但旁觀者見到佢如此輕易解難，感想如何？則見仁見智。

研究what makes a happy city的方向，十年來也不斷進化。最初是聚焦在一些城市客觀指標，如：經濟狀況、貧富差距、GDP、就業率、平均收入、犯罪率、綠化程度、醫療制度、文化康樂資源、社區發展等。這些固然重要，是一個地方令人生活得安全和安心的基本條件。但近年有學者提出，要了解一個開心城市是如何建構，當中市民的主觀感受，包括滿意程度、快樂感和幸福感，均不可或缺。於是，開心城市的其中一項指標，開始加入市民的健康和情緒上的安康狀態。畢竟，居住在一個城市裏的市民觀感最實際，任憑管治者講到管治地方有幾樂透，都不及市民親身體驗。

有次在新加坡乘的士，司機沿途熱心介紹城巿的綠化建設、規劃、智能設備等，司機面帶笑容地跟我說：「這就是我一家四口住的千二呎組屋，早已購置，日子安樂很重要，政府做了很多事情。」市民由衷地感到幸福，兼具自發地向遊客說好獅城故事，就是最強的宣傳。

《The World Happiness Report》每年都研究不同城市的人民對自己居住地的滿意程度，二○二三年的報告專門研究後疫情時期的人民快樂感。報告帶出一個重點：經歷新冠的磨難，此時各城市需要重新建立信任和彼此之間的連繫感。一個城市能令居住的人快樂，關鍵在能否締造一種城市氣氛，讓人免於恐懼（信任的基礎）和減少互相對峙（連繫感的基礎）。先做到這點，才談快樂。