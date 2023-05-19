香港為何要學懂與大灣區融合？

朋友因疫情阻礙，3年多無法回港，最近回來立刻港深到處跑，大讚香港與深圳發展迅速，處處朝氣勃勃、鶯歌燕舞。反觀美國，則一片灰暗、經濟停頓，浪漫之城的三藩市，唐人街弄個小小的地鐵站，搞了幾十年才實現到；治安不靖，多個大型連鎖店都因頂不住宵小的偷搶破壞而要關門大吉，小商店更無實力支持下去，朋友久未享購物樂趣，帶來兩個大箱大買特買。

我身在香港，倒沒注意香港有何進展，但細想一下，現在地鐵多了幾條新綫，不少地方都有地盤正在施工，我家附近便起重機林立，朋友的直觀感覺倒非沒有根據；至於深圳，朋友在那裏配了幾副高質眼鏡，每副幾百元人民幣，與美國的幾百元美金價錢不可同日而語，怎能不笑逐顏開？

港深大發展 美中經濟此消彼長

深圳早已從小漁村變身為世界一級大都會，我最近才知道，它連博物館也有幾十所，港人實應奮起直追。

上述只是觸及現況，我們若要訂定人生規劃，決定在哪裏發展事業，現況雖然重要，但倒不如多注意一些可為未來指路的「領先指數」；我這裏說的領先指數，並非股票市場所論及的那一類，而是更有科學性及長遠性的。舉個例子，30年前我們便已看到香港出生率低企，20年前同樣現象在內地出現，當時我們已可斷言，中港兩地都會在未來出現人口老化；至於如何判斷包括香港在內的大灣區未來經濟走勢，有幾個指標是很有用的。

3大「領先指數」 預示增長勢頭

第一個指標，是看今天基礎科學的研究水平。應用科技對推動經濟有決定性作用，但發達的基礎科學研究成果，卻可為未來的應用科技提供取之不盡的思想源泉。舉個例子，若世上沒有牛頓力學，便不會有今天的太空科技，我在本欄曾指出過，根據《自然》雜誌所編制的「自然指數」，中國在頂尖科學期刊論文的數量，已彎道超車，第一次超越了美國，這是有標誌性的事件，應記入科學史中。

第二個指標，是看教育及年輕人的學習精神。10多年前我到深圳少年宮附近的書城，已注意到那裏一到假期，地上及樓梯便坐滿了專注看書的小孩，我曾寫過，20年後這些小孩都會是社會的棟樑；疫情後再訪深圳，一樣可見到同樣情景，可知內地能不斷培養未來的棟樑之材。反觀香港，連在書店中找尋有分量的書，也是愈來愈困難了。

第三個指標，是看中國人的儲蓄率。高儲蓄率意味着高投資率或資本積累迅速，中國經濟增長的動力近年大約有70%來自資本積累，現時中國的儲蓄率或投資率一直能保持在GDP的40%以上，有此超高投資率，未來經濟持續高增長已可預期。

有了這3大領先指數作指路明燈，我對未來中國的經濟發展充滿信心，過去30多年的事實，亦證明了我過去基於其他理由的信心十分正確；但是，今天的中國不是要面對百年大變局中的地緣政治干擾嗎？

地緣政治干擾 港宜兩手準備

這種干擾必會陸續有來，對中國的發展亦會有影響，但只要看看過去幾年的境況，便知道美西方不但討不了好，中國的貿易總額與貿易順差均破了歷史紀錄，「去美元化」浪潮初步成形，經濟增長率亦是中國獨領風騷，連國際貨幣基金組織（IMF）都不斷調高中國GDP的增長率。

面對此等干擾，港人宜兩手準備。第一手是進行必要的調整，這有兩大方面，一是香港持有過多美元外滙儲備，可將財政儲備部分的外滙減低，改用作投資在基建填海等效益大於成本的項目上，既可減低美元資產帶來的不測之險，亦可有更多更有價值的地皮可賣，增加未來政府收入；二是世界的供應鏈及市場都在變化，港人宜把眼光從傳統的歐美經濟體中，轉到「一帶一路」沿綫國家、中東、南美等地方。

第二手是做好自己，繼續發展，一些對港或內地的制裁行為，其目的正在於擾亂中港兩地的經濟，《九陰真經》的口訣「他自狠來他自惡，我自一口真氣足」，是值得參考的策略。

科研與教育 深層次融入大灣區

在各種調整中，金融界多發展一些以人民幣為基礎的金融產品，是很有作用的，我過去已有論述；香港融入大灣區，不少事項已在進行中，其中較具深度融合性的，是科研與教育。香港各大高等院校，大部分早已在大灣區開設校舍，或正計劃開設，香港是有能力從世界各地吸納科研人才的地方，很多來港的科學家均樂意在香港及內地遊走。我訪問過科大在廣州南沙東涌鎮的校園，他們搞得很好，正有為中國的科研作出貢獻，將來清水灣校園及廣州校園的學生，也有機會兩地選課，這對香港及內地年輕人熟悉兩地情況是很重要的。

我最近再到南沙訪問，其中一個驚喜是見到另一個深層次融合的個案。南沙有一學校名為「民心港人子弟學校」，課程是香港的，是國際學校，但學費比內地及香港的國際學校的平均水平便宜很多，可能因為它是非牟利的；校園2021年11月才打第一支樁，到去年8月，整個美輪美奐、建築面積高達11萬平方米的校園便已建好，可以上課，當中建築成本只是7.6億人民幣，遠低於香港的成本。我見過此校的一些學生，聰明有禮，有責任感，這個案值得關心港人如何打入大灣區的研究者，長期觀察。

▲ 香港融入大灣區，不少事項已在進行中，其中較具深度融合性的，是科研與教育。（資料圖片）