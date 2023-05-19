推行適切職安健措施 各方得益

天文台早前預告，今年全年平均溫度或會偏高，意味戶外工作的中暑風險將會增加，而醞釀一時的《預防工作時中暑指引》，終於上周一（8日）正式出台，並於本周一（15日）實施。

防中暑指引細節複雜 易惹爭議

指引激發建造業界極大關注，主要是其內容與建築地盤的實際情況完全脫節，不同工種的工友須按指引所列的暑熱指數，配對相應的休息時間，甚至停工。對於一個動輒有過百個不同工種的地盤來說，不論是僱主、承建商、分包商、前綫管理人員還是工友，一方面需時消化複雜的指引細節；另一方面，要具體及全面執行指引內容殊不簡單，其複雜程度看來需要機器才能執行成功，導致新措施正式公布後出現爭議。

近年全球氣候變化極端，筆者十分體恤從事戶外工作的工友，同意要保障他們的職安健，尤其預防在酷熱環境的中暑風險；然而，若未能因應行業的實際運作及多變情況，勉強執行指引，既容易增加勞資關係的張力甚至爭拗，亦令承建商憂慮因難以執行指引而違反《職安健條例》，甚至可能誤遭檢控，對預防工友中暑適得其反。

建造業工友原本是指引的受惠者，惟業界工種十分繁雜，從紥鐵、落石屎、模板，以至相對簡單的油漆、鋪磚、清潔等，如何清楚劃分及界定各工種的工作級別和勞動程度，以至與相關的「工作暑熱警告」配對，對僱主和工友都絕非易事。

建造業工種繁雜 難清楚劃分

此外，工作崗位及性質每每難以清楚區分，例如需要長時間戶外工作的釘板工友，其中有不少屬雜工或幫工，雖然他們也被廣義統稱為從事釘板工作，但與實際釘板工有別；類似情況在地盤十分常見，若一律定義為同一工作級別，那就是非切合實際需要的防中暑程度。

試想像一個地盤，隨時有過百、甚至過千名工友同時工作，對地盤管工來說，要因應各項暑熱警告，另安排人手依據每名工友的勞動程度、工種及崗位，監管其是否進行相應的作息安排，還要在短時間內即時知會、解說及執行，讓所有工友清楚明白當中細節及相應配合，實在是難以實施、甚至是「不可能的任務」；加上建造業的工序環環緊扣，若一項工序的工友因指引停工，餘下工序也必然受阻，甚至被迫停頓，不少業界行家私下已就此大吐苦水。

面對當下人手極為短缺的嚴峻情況，一邊廂要趕及項目業主緊迫的工期，另一邊廂又要執行如此煩瑣的指引，最終只會令整個業界受累，於事無補，對工友、僱主以至整個業界均是全輸局面。

倡簡化指引 冀項目響應延工期

有承建商亦向筆者反映，業界一直十分重視「確保工友的職安健」，包括為從事有中暑風險工種的工友，在酷熱環境下增加小休時間、採用彈性用膳安排，以及在地盤增設防中暑設施，例如飲水機、淋浴間、風扇、通風設施、有蓋／空調休息室等，希望在確保工程進度及保障工友職安健兩者中，取得最適切的平衡。

當務之急，是當局能充分考慮業界的關注，因應建造業的情況，推行適切的職安健措施，例如簡化至當戶外溫度達至一定水平時，地盤即全面停工；同時業界亦期望，項目業主也響應當局的指引，相應延長工期，或向承建商補回工期時間，如此相信能夠平衡項目業主、承建商和工友3方的需要和利益。（作者為一群資深建造業界人士）

▲ 當局應充分考慮建造業界的關注，因應行業情況，推行適切的職安健措施。（資料圖片）