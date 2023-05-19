區選改革開好局 增青年上流機會

特區政府官員就區議會改革方案馬不停蹄落區，向社會各界進行解說。方案將區議會議員的產生辦法劃分為「442」比例，分別經委任、間選及直選產生，改革後的區議會將有效確保行政主導，去除任何形式的政治化，亦確保一國兩制方針及「愛國者治港」原則得以實踐，區議會作為地區諮詢組織，將明確地成為特區政府和市民之間的橋樑。

方案推出半個月，各界團體同心協力收集市民簽名及意見，至今共獲過百萬個簽名支持，不論是建制派還是非建制派人士，他們都十分積極向特區政府反映建議、提交意見書，這絕對是區議會發展的好兆頭。

作橋樑服務市民 不再政治化

自2016年起，區議員的產生辦法全由地區直選選出，而2019年的黑暴反映，激進人士利用區議會平台激發矛盾，對改善地區及服務基層市民相對忽略；區議會被人糊上不同政治光環、顏色，使這個地區諮詢平台變質，偏離《基本法》規定。

《基本法》第97條規定：「香港特別行政區可設立非政權性的區域組織，接受香港特別行政區政府就有關地區管理和其他事務的諮詢，或負責提供文化、康樂、環境衞生等服務。」在改革方案下，未來區議會回歸地區諮詢組織的本質，政治化不再，亦不滲入任何的「形式化」和「口號化」，區議員必須同心協力，配合特區政府施政。

過去區議會直選路這場大型「實驗」，代價十分大，也證實失敗，現在是時候修正過來，讓區議會回歸初心，發揮原來真正的職能。在經歷疫情爆發及社會動盪後，香港各界正重回正軌，我們議員有責任為路軌「打多幾粒釘」，讓它更牢固、堅穩，且長期有效使用，不容許再有任何「越軌」的事情發生。

吸納有志青年專才 發揮所長

此外，特區政府一直強調要與年輕人拉近距離，增加年輕人向上流動的機會，刻下便是理想的契機。目下有很多年輕人，對投身社區事務很有興趣，但是他們可能缺乏相關經驗和機會，因此特區政府應把握區議會改革的契機，吸納有志向投身地區、或有專業知識的青年，讓他們有多一個渠道，發揮熱誠與所長，為社區、為香港貢獻。

青年人是社會的未來，他們能為地區注入更多活力與生氣，也能以年輕人的角度，為特區政府「把脈」，讓推出的政策措施更容易「落地」，惠及廣大市民。

▲ 過去區議會直選路這場大型「實驗」，代價十分大，也證實失敗，現在是時候修正過來，讓區議會回歸初心，發揮原來真正的職能。（資料圖片）