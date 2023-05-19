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答問會特首「有得坐」 幕後功臣曝光

政治版 2023/05/19

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過往的特首答問會，特首不僅是唯一被質詢對象，還要「罰企」90分鐘，不過，升級版答問會，特首除了可發問，更有凳坐。立法會主席梁君彥透露，是建築署的功勞。

建築署短時間內搭建

首次答問會，歷時1小時45分鐘，

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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