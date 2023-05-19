答問會特首「有得坐」 幕後功臣曝光 政治版 2023/05/19 分享： 分享： 過往的特首答問會，特首不僅是唯一被質詢對象，還要「罰企」90分鐘，不過，升級版答問會，特首除了可發問，更有凳坐。立法會主席梁君彥透露，是建築署的功勞。 建築署短時間內搭建 首次答問會，歷時1小時45分鐘， ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 盧寵茂「聲沙沙」 主動申報非染疫 2023/05/18 盧寵茂「聲沙沙」 主動申報非染疫 國歌置頂 梁熙與Google代表激辯 2023/05/17 國歌置頂 梁熙與Google代表激辯 新民黨青委會 做好區務備戰區選？ 2023/05/16 新民黨青委會 做好區務備戰區選？ 吳傑莊趁母親節 「特別禮物」贈亡母 2023/05/15 吳傑莊趁母親節 「特別禮物」贈亡母 特首答問會 議員如何接招？ 2023/05/13 特首答問會 議員如何接招？ 政治 李家超 立法會 梁君彥 施政報告 財政預算案 財政司 工聯會 梁振英 黃偉綸