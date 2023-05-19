創建3D模型捕捉細節 AI分析誕生虛擬偶像 行政人員版 2023/05/19 分享： 分享： 小學同學移居外地十多年，難得回港與我們晚宴聚舊，席間他談到在酒店觀看電視台的處境喜劇，傻頭傻腦的故事令人摸不着頭腦。頃刻間，惟有舉杯痛飲，期望電視可以改變。 信不信由你，電視製作將會有翻天覆地的改變； ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 保持開放學習 應對AI變局 2023/05/12 保持開放學習 應對AI變局 AI化身音樂人 引發版權爭議 2023/05/05 AI化身音樂人 引發版權爭議 AI計劃旅遊行程？ 倘事事依賴失樂趣 2023/04/28 AI計劃旅遊行程？ 倘事事依賴失樂趣 時尚服裝元宇宙 藍海新戰場 2023/04/21 時尚服裝元宇宙 藍海新戰場 結合AI及同理心 打造最完善方案 2023/04/14 結合AI及同理心 打造最完善方案 創新科技及應用 科技行業 科研 人工智能 演員 軟件 電視劇 表演 電視台 舞蹈