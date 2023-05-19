創建3D模型捕捉細節 AI分析誕生虛擬偶像

小學同學移居外地十多年，難得回港與我們晚宴聚舊，席間他談到在酒店觀看電視台的處境喜劇，傻頭傻腦的故事令人摸不着頭腦。頃刻間，惟有舉杯痛飲，期望電視可以改變。

信不信由你，電視製作將會有翻天覆地的改變；

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