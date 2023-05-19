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報告：馬斯克購Twitter後 高度活躍用戶發帖率降

行政人員版 2023/05/19

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自馬斯克（Elon Musk）接管Twitter後風波連連，其風頭似乎無助Twitter營運。近日有報告揭示，過去一年Twitter用戶的活躍度大不如前。

據美國民調機構皮尤研究中心（Pew

...

欄名 : 科技新知

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