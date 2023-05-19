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寶馬夥TYDE打造全電動船 最高時速逾55公里

行政人員版 2023/05/19

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電能的普及大幅改變近年汽車產業發展，讓不少汽車生產商將部分生產轉移至電動車上。國際汽車生產商寶馬，不但朝着電能發展，更試圖進軍遊艇界。寶馬新近宣布，夥船舶製造商TYDE，打造名為THE ICON的全電

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欄名 : 科技新知

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