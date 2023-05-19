寶馬夥TYDE打造全電動船 最高時速逾55公里 行政人員版 2023/05/19 分享： 分享： 電能的普及大幅改變近年汽車產業發展，讓不少汽車生產商將部分生產轉移至電動車上。國際汽車生產商寶馬，不但朝着電能發展，更試圖進軍遊艇界。寶馬新近宣布，夥船舶製造商TYDE，打造名為THE ICON的全電 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 報告：馬斯克購Twitter後 高度活躍用戶發帖率降 今日 報告：馬斯克購Twitter後 高度活躍用戶發帖率降 外媒指官網資料清空 OPPO疑撤出德國 2023/05/17 外媒指官網資料清空 OPPO疑撤出德國 ChatGPT網頁瀏覽功能 訂閱戶下周率先試 2023/05/17 ChatGPT網頁瀏覽功能 訂閱戶下周率先試 調查：46%企業主管 憂員工洩密予ChatGPT 2023/05/16 調查：46%企業主管 憂員工洩密予ChatGPT Google Magic Editor 媲美專業圖片編輯工具 2023/05/16 Google Magic Editor 媲美專業圖片編輯工具 創新科技及應用 科技行業 交通 設計 寶馬