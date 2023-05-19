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旅發局藉人氣綜藝吸韓客 《超人回來了》朴柱昊一家 + 白種元

行政人員版 04:00 2023/05/19

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社會復常，香港旅發局正以唔同方式吸引全球嘅旅客訪港。黛安收到風，旅發局早前邀請咗韓國KBS熱門綜藝節目《超人回來了》及「韓國廚神」白種元訪港，一邊拍攝，一邊感受香港嘅美景同美食，以最入屋嘅方式，向當地觀眾推介香港嘅最新旅遊體驗。

《超人回來了》嘅人氣家庭、韓國著名足球員朴柱昊及3名混血子女朴娜恩、朴建厚和朴振瑀，早前就嚟到香港接受各式有趣任務，包括到地道茶檔品嘗港式美食，又到九龍公園觀鳥及跟詠春師傅學耍功夫。佢哋仲去咗主題公園、中環海濱乘搭摩天輪等，朴柱昊更大讚香港夜景好靚。

另外，喺YouTube擁有逾570萬粉絲嘅「韓國廚神」白種元，亦獲邀嚟香港展開美食之旅。佢喺香港期間仲拍片走訪多區嘅地道餐廳，一嘗香港地膽推介嘅特色美食，包括大帽山懷舊茶樓嘅傳統點心、秘製車仔麵、傳統中式糖水及風味大牌檔小炒等，平均每集影片都有逾百萬人次睇㗎。佢更大讚喺香港「嘗到天堂嘅味道」，介紹各式佳餚時，同時將香港嘅風土文化完美咁呈現畀廣大觀眾。相信睇過影片嘅觀眾都會心思思想嚟香港玩下同歎美食。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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