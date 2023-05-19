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年輕人難向上流動？

行政人員版 04:00 2023/05/19

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最近有調查顯示，有45.4%的受訪市民認為現時香港青年的向上流動機會不足，認為足夠的只有17.5%。若細分不同年齡組別，18至29歲組別中有67.9%認為不足，只有5.3%認為足夠。而在60歲以上組別中，有32%認為不足，認為足夠的是26.8%。盡管仍有較高比例的人認為不足，但兩者的差距比較接近。在這個議題上，年長者和青年人的觀點存在着很大的差異。

在我們成長的年代，向上流動的機會確實比較高，因為當時大家都一窮二白，而社會正處於高速發展階段，因此改善生活的機會很高。然而，現在香港已經是一個成熟的社會，經濟增長的速度放緩，年輕一代的生活未必有很大的改善空間。但是，我們不應該太悲觀。現在科技發展迅速，經驗已經貶值，掌握最新科技比擁有幾十年經驗更為重要。年輕人學習速度快，淘汰不求上進的上一代並不太困難。此外，科技為人們賦能，一個人已經可以做以往需要一個團隊才能完成的工作，年輕人在職場上有很大的優勢。

即使不想在職場上打滾，現在創業的機會也愈來愈多，入場門檻也降低了。年輕人的機會成本也不高，早點創業，試多幾次，成功的機會也會提高。總之，我常說樂觀的人看到機會，悲觀的人看到問題。盡管樂觀的人未必可以立刻向上流動，但總比悲觀的人機會更高一些。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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