鄰近金絲雀碼頭 盡佔核心商務優勢　英國倫敦新盤Vetro現樓出售

英國倫敦金絲雀碼頭經過多年的重建及規劃，已經搖身一變成為倫敦的新興核心商務區，因此帶動區內及附近的住宅需求，是年輕住客及投資者的心水。鄰近的新盤Vetro鄰近金絲雀碼頭，享交通優勢之外，入場費約53.5萬英鎊（折合約522萬港元），樓價相較香港的便宜，出租的回報率普遍約5厘。

Vetro位於倫敦E14區，由Rockwell發展，提供999年產權，共提供47伙住宅，目前可供發售的單位涵蓋1至2房戶型，面積介乎約401至859平方呎，面積及戶型多元，適合各路買家。目前以現樓出售，售價由53.5萬英鎊起。

現時的新盤對設計及品味的追求十分講究。項目設計師曾設計One Blackfriars，而Vetro室外採玻璃幕牆設計，亦相當具時代感。景觀方面，項目樓高29層，主要享金絲雀碼頭、泰晤士河景色。

為切合住戶需要，項目亦提供不少會所設施，包括健身室、桑拿浴室、禮賓服務等。此外，項目的7樓配備大型平台花園，為住戶提供休憩空間。與此同時，鄰近一帶的配套亦相當成熟，約7分鐘步程可到達金絲雀碼頭，及各購物商場、餐廳等。

交通方便是不少人入市的關鍵考慮因素之一，項目正享有交通優勢，從Vetro位於Westferry DLR站上蓋，步行1分鐘即可到達該站，車程需時約2分鐘可直達金絲雀碼頭。而從金絲雀碼頭可乘搭Crossrail伊麗莎白線前往倫敦各區及倫敦希斯路機場。

由於金絲雀碼頭的發展步伐加快，現時已經發展為成熟的金融區，相繼吸引巨企總部進駐，帶動比鄰物業的需求及樓價發展。據Rockwell創辦人Donal Mulryan透露，項目大多吸引在金絲雀碼頭工作的年輕專才、年輕夫婦或正在就讀的青年入住，故項目具租務需求。他們預計項目單位租出後，可享約5厘的租務回報，並料有上升空間。

事實上，倫敦的住宅嚴重短缺，所以市場存在剛性需求，變相當地的樓價跌幅有限。他亦指，考慮到當地住宅供應短缺、金絲雀碼頭持續吸引買家注目，及收入增加等因素，他預計未來5至7年，該區樓價可望上升約10至15%。由此可見，附近住宅樓價亦相繼可獲帶動。

Vetro項目現已落成，詳情請與L2 International查詢。

英國倫敦新盤Vetro查詢

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