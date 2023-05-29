港人北上消費優惠推介　南商開戶送「灣區禮品包」兼享兌換優惠

近年到大灣區消費、工作、創業以及退休的港人日益增多，加上恢復全面通關後，不少港人開始回復閒時北上消費的生活模式。

自高鐵香港段及港珠澳大橋開通後，粵港澳大灣區形成一小時生活圈，港人赴大灣區旅遊更加方便。早前國家出入境管理局宣布延長回鄉證有效期至年底，更進一步提升港人的北上旅遊意欲，就在剛過去的「五一黃金周」，不只內地居民來港自由行，不少港人亦選擇北上到深圳或廣州來一趟短途旅行，到各大人氣景點休閒購物、品嚐美食。

北上消費打卡熱點遍布各區



以鄰近的深圳為例，一向是香港居民假日的好去處，大型主題樂園如世界之窗、歡樂谷、歡樂海岸等相當受歡迎。隨着這幾年深圳地鐵不斷開通新綫，愈來愈多年輕情侶或三五知己，結伴於周末或假期沿地鐵綫路到福田、南山、寶安等地區尋寶，不只「吃」和「喝」，也流行到新興的文創及創業基地「打卡」。

為滿足港人到大灣區內地城市旅遊及消費需要，南洋商業銀行（下稱南商）為銀行客戶推出貼心實用的北上消費優惠。凡持有香港永久居民身份證之全新客戶於2023年9月30日前，於南商開立全新理財賬戶時只要符合指定條件，即可獲贈「灣區禮品包」，當中包括多項貼心的出行、通訊及特選商戶優惠。

貼心灣區生活管家 出行通訊照顧周到



南商的「灣區禮品包」提供「環島中港通」免費跨境單程車票換領券乙張，價值50港元（有效期至2023年9月30日）。

▲ 「灣區禮品包」已包括一張數天大灣區3GB數據跨境儲值卡，相信已能滿足短途旅遊需要。另外，「灣區禮品包」亦提供了租車及跨境醫療服務等優惠。

註：受相關條款及細則約束，優惠及禮品會不定期更新。

南中分行遍布灣區 預約服務幫到您



南洋商業銀行（中國）（簡稱南商中國）是南商在中國內地成立之全資附屬公司，服務網點遍布大灣區主要城市。為方便跨境客戶，南商早前推出「預約分行服務」，只要用微信掃一掃下方二維碼，即可提前預約南商中國各分行網點的服務，省卻到銀行排隊的時間。

▲ 微信小程序 - 預約分行服務

線上平台兌換人民幣可獲高達HK$200購物禮券

對於打算北上消費的港人，兌換人民幣可謂指定動作，那麼不妨利用南商的人民幣優惠，將賺得更多。由即日起至2023年6月30日，全新客戶經南商個人網上銀行或手機銀行以電匯價兌換人民幣金額達等值1,000港元或以上，按成功兌換人民幣的次數，可獲贈相應金額的購物禮券，最高可獲200港元購物禮券，可謂一邊兌換，一邊攞著數!!!

▲ *優惠受條款及細則約束

此外，即日起至2023年6月28日，開立6個月「南商高息人民幣定期存款」，除了享有優惠年利率，開立1個月後即可隨時提款，資金即時入賬，兼備優惠利率及靈活性。南商亦不時為新客戶推出迎新獎賞優惠，詳情可參閱南洋商業銀行的網頁或向分行職員瞭解。

人民幣外匯買賣及投資的風險聲明：

• 人民幣投資受匯率波動的影響而可能產生獲利機會及虧損風險。客戶如將人民幣兌換為港幣或其他外幣時，可能受人民幣匯率的變動而蒙受虧損。

• (只適用於個人客戶)目前人民幣並非完全可自由兌換，個人客戶可以通過銀行賬戶進行人民幣兌換的匯率是人民幣(離岸)匯率，是否可以全部或即時辦理，須視乎當時銀行的人民幣頭寸情況及其商業考慮。客戶應事先考慮及瞭解因此在人民幣資金方面可能受到的影響。

• (只適用於企業客戶)目前人民幣並非完全可自由兌換，企業客戶通過銀行進行人民幣兌換是否可以全部或即時辦理，須視乎當時銀行的人民幣頭寸情況及其商業考慮。客戶應事先考慮及瞭解因此在人民幣資金方面可能受到的影響。

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個別推廣期有所不同並受條款及細則約束，詳情請請瀏覽南洋商業銀行網站 www.ncb.com.hk 或向分行職員查詢。

（特約）