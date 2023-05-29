創科募投比賽匯聚國際初創　港企Skyland Innovation 奪冠

香港作為國際創新科技中心，對創科發展不遺餘力。香港科技園公司（香港科技園）積極推動本地創科生態圈發展，並舉辦國際創科比賽「電梯募投比賽」（EPiC），吸引來自世界各地的初創精英參賽，向國際展示香港的投資和創新機遇。在2023年4月28日，第七屆「電梯募投比賽2023」在西九龍環球貿易廣場頂層「天際100」舉辦準決賽及決賽，本地初創Skyland Innovation擊敗來自世界各地，共55個經濟體，超過610家初創企業，榮膺總冠軍。

▲ 香港特別行政區財政司司長陳茂波（左五）、香港科技園公司主席查毅超（右四）、香港科技園公司行政總裁黃克強（左三）、本年度總冠軍及房地產科技組別冠軍：Skyland Innovation Company Ltd（左四）、金融科技組別冠軍：FinCrime Dynamics（左一）、我最喜愛隊伍：Canvasland Limited（右二），以及本屆賽事的贊助機構滙豐（HSBC）、MTR Lab和國泰（Cathay）代表合照。

香港科技園公司行政總裁黃克強說：「這是第七次舉辦電梯募投比賽，上一次已經是一年半前。這已成為香港的標誌性項目，不單是募投，亦是互相交流、聯繫和學習。我們深信這對初創、創新科技、香港創業投資生態來說是非常重要的活動。」

有別於過往分為數個組別，今屆電梯募投比賽只分為金融科技和房地產科技兩大類別。入圍50強的隊伍中，48%是金融科技初創，52%是房地產科技初創。黃克強解釋賽制作出這樣的調整，是因為金融及地產行業是香港重要的經濟支柱，代表香港，故希望比賽聚焦在金融科技和房地產科技。

▲ 香港科技園公司行政總裁黃克強（左）、香港科技園公司策略夥伴總監柯志成（右）及EPiC 2021冠軍、Archireef Limited聯合創辦人及行政總裁余碧芬出席「電梯募投比賽2023」傳媒發布會。

500萬美元資助 為入圍項目注入動力

今屆EPiC賽事獲驅動創新伙伴機構國泰（Cathay）、滙豐（HSBC）、MTR Lab，以及全球領先的創新平台Plug & Play的支持。香港科技園公司策略夥伴總監柯志成指，今屆比賽與過去六屆最大的不同是香港科技園與不同夥伴合作，將國際科技企業引入香港，例如透過與Plug & Play合作，在深圳、倫敦等地舉辦綫上形式的初賽：「我們期望將EPiC這個盛事、品牌，將香港和香港科技園推向全球。」

香港特別行政區財政司司長陳茂波表示，這次比賽的獎項價值遠超預期，香港科技園創投基金將會考慮為向入圍準決賽的募投項目投資最多500萬美元。這個基金由香港特區政府資助，旨在加強對高增長初創企業以及本地和海外創新企業的支持。除此以外，在準決賽日前，香港科技園舉辦了「沉浸體驗計劃」，讓50間入圍企業透過商業配對以及交流活動等，與科技園公司生態圈內的企業合作夥伴和投資者建立聯繫。

▲ 香港特別行政區財政司司長陳茂波出席「電梯募投比賽2023」並擔任主禮嘉賓。

港府大力發展創科平台 吸引全球創科新星

香港科技園公司主席查毅超表示：「來自世界各地的創科明日之星在『電梯募投比賽 2023』上展示出令人期待的創新方案。此外，香港特區政府對創科的堅定承諾，以及對早前公布的《香港創新科技發展藍圖》的支持，香港能為企業提供一個理想平台，進軍機遇無限的亞洲市場。作為亞洲國際都會，以及通往內地以及世界的橋樑，香港將繼續吸引全球投資者和創新人才。」

今屆的參賽隊伍約75%來自海外，海外參賽隊伍及參賽經濟體數目的比例創下2016年來的新高。入圍準決賽的50支初創隊伍在前往「天際100」的60秒電梯旅程向一眾投資者及行業專家組成的評審團介紹創業構思，並由評審團決選出10隊決賽隊伍。決賽隊伍在主舞台上向投資者、企業家及創科領袖詳細介紹其創新構思，以爭奪電梯募投比賽總冠軍寶座。

▲ 「電梯募投比賽」由香港科技園公司主辦，來自世界各地的50間入圍初創企業匯聚天際100，向企業家、投資者及創科領袖推介創業構思。

以人工智能協作工地溝通 善用本港資源勇闖世界

來自英國的FinCrime Dynamics奪得金融科技組別大獎，來自香港的Skyland Innovation Ltd成功奪得房地產科技組別大獎及總冠軍。同樣來自香港的金融科技初創公司Canvasland Limited則獲公眾投選為「我最喜愛隊伍」。

Skyland Innovation Ltd是香港智能建造研發中心的子公司，運用機器人技術和人工智能，幫助業主和承建商建模和評估現有建築結構。代表參賽的王子杰表示對初創來說，任何一個機會、資源均非常重要。「我來自四川，得到香港政府的獎學金，攻讀本科和研究生。一路走來，香港給了我很多機會和資源，我非常鼓勵初創企業善用香港的資源，如香港科技園、各大院校、各種各樣的孵化基金，讓初創企業有更好的發展。」

▲ 香港初創公司Skyland Innovation Ltd代表王子杰贏得「電梯募投比賽2023」全場總冠軍。

來自英國的FinCrime Dynamics代表表示很榮幸能夠在眾多初創企業中脫穎而出，參賽的初創企業也擁有很棒的構思，並且經營得很好。「我為我的團隊感到驕傲，能夠獲獎並不單靠我的滙報，我的滙報只是其中的一部分，我們的團隊還有優秀的顧問、軟件工程師、數學工程師等組成。」

▲ FinCrime Dynamics獲得金融科技組別大獎。

（特約）