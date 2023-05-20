利好因素眾多 支持租金續升

【分析】早前本港銀行跟隨美國加息，雖然加幅不多，但買家入市態度轉趨審慎，部分寧願先行租樓，靜觀其變，令二手買賣即時急凍，更出現租多過買情況，亦直接撑起租金走勢，隨着暑假租賃旺季快將來臨，有望進一步推動

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