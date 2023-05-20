利好因素眾多 支持租金續升 置業家居 2023/05/20 分享： 分享： 【分析】早前本港銀行跟隨美國加息，雖然加幅不多，但買家入市態度轉趨審慎，部分寧願先行租樓，靜觀其變，令二手買賣即時急凍，更出現租多過買情況，亦直接撑起租金走勢，隨着暑假租賃旺季快將來臨，有望進一步推動 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 加息嚇窒買家 二手市況急凍 租旺過買 今日 加息嚇窒買家 二手市況急凍 租旺過買 海怡半島呎租上升 海景相連戶$5.3萬租出 今日 海怡半島呎租上升 海景相連戶$5.3萬租出 嘉湖山莊約110個租盤 2房叫租$1萬起 今日 嘉湖山莊約110個租盤 2房叫租$1萬起 美孚新邨轉賣為租增 租金有價講 今日 美孚新邨轉賣為租增 租金有價講 太古城普裝2房 $1.78萬租出低市價1成 今日 太古城普裝2房 $1.78萬租出低市價1成 你可能感興趣 加息嚇窒買家 二手市況急凍 租旺過買 今日 01:00 加息嚇窒買家 二手市況急凍 租旺過買 海怡半島呎租上升 海景相連戶$5.3萬租出 今日 01:00 海怡半島呎租上升 海景相連戶$5.3萬租出 嘉湖山莊約110個租盤 2房叫租$1萬起 今日 01:00 嘉湖山莊約110個租盤 2房叫租$1萬起 最新專欄文章 更多 加息嚇窒買家 二手市況急凍 租旺過買 今日 加息嚇窒買家 二手市況急凍 租旺過買 沙田第一城約60伙放租 2房月租$1.15萬起 今日 沙田第一城約60伙放租 2房月租$1.15萬起 麗港城靚裝3房套 放租4日獲承接 今日 麗港城靚裝3房套 放租4日獲承接 太古城普裝2房 $1.78萬租出低市價1成 今日 太古城普裝2房 $1.78萬租出低市價1成 美孚新邨轉賣為租增 租金有價講 今日 美孚新邨轉賣為租增 租金有價講 中原地產 銀行 二手市場 物業出租