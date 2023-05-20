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嘉湖山莊約110個租盤 2房叫租$1萬起

置業家居 2023/05/20

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【直擊藍籌屋苑最新租務市況】天水圍嘉湖山莊近月租務成交相對淡靜，但本月截至15日暫錄25宗成交，並較上月同期回升38.9%。

中原高級分區營業經理謝明亮稱，嘉湖山莊整體租金按月回落約5%，近期亦不斷錄得

...

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