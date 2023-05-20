美孚新邨轉賣為租增 租金有價講

【直擊藍籌屋苑最新租務市況】荔枝角美孚新邨本月截至15日暫錄29宗租務，按月同期大增逾6成。不過，由於轉賣為租的業主較過往增加約3成，令盤源有所增加，故部分質素較遜單位的業主亦擴大議幅租出單位，令低市

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