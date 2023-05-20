美孚新邨轉賣為租增 租金有價講 置業家居 2023/05/20 分享： 分享： 【直擊藍籌屋苑最新租務市況】荔枝角美孚新邨本月截至15日暫錄29宗租務，按月同期大增逾6成。不過，由於轉賣為租的業主較過往增加約3成，令盤源有所增加，故部分質素較遜單位的業主亦擴大議幅租出單位，令低市 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 加息嚇窒買家 二手市況急凍 租旺過買 今日 加息嚇窒買家 二手市況急凍 租旺過買 利好因素眾多 支持租金續升 今日 利好因素眾多 支持租金續升 海怡半島呎租上升 海景相連戶$5.3萬租出 今日 海怡半島呎租上升 海景相連戶$5.3萬租出 嘉湖山莊約110個租盤 2房叫租$1萬起 今日 嘉湖山莊約110個租盤 2房叫租$1萬起 太古城普裝2房 $1.78萬租出低市價1成 今日 太古城普裝2房 $1.78萬租出低市價1成 你可能感興趣 加息嚇窒買家 二手市況急凍 租旺過買 今日 01:00 加息嚇窒買家 二手市況急凍 租旺過買 利好因素眾多 支持租金續升 今日 01:00 利好因素眾多 支持租金續升 海怡半島呎租上升 海景相連戶$5.3萬租出 今日 01:00 海怡半島呎租上升 海景相連戶$5.3萬租出 最新專欄文章 更多 加息嚇窒買家 二手市況急凍 租旺過買 今日 加息嚇窒買家 二手市況急凍 租旺過買 沙田第一城約60伙放租 2房月租$1.15萬起 今日 沙田第一城約60伙放租 2房月租$1.15萬起 麗港城靚裝3房套 放租4日獲承接 今日 麗港城靚裝3房套 放租4日獲承接 太古城普裝2房 $1.78萬租出低市價1成 今日 太古城普裝2房 $1.78萬租出低市價1成 嘉湖山莊約110個租盤 2房叫租$1萬起 今日 嘉湖山莊約110個租盤 2房叫租$1萬起 銀行 美孚新邨 二手市場 物業出租