太古城普裝2房 $1.78萬租出低市價1成

【直擊藍籌屋苑最新租務市況】鰂魚涌太古城本月截至15日暫錄20宗租務，按月同期減少近三分之一，期內平均呎租亦跌近3%。代理解釋，近期睇樓量按月大減3成，成交亦以普通裝修的單位居多，令租金水平有所下調。

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