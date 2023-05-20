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沙田第一城約60伙放租 2房月租$1.15萬起

置業家居 2023/05/20

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【直擊藍籌屋苑最新租務市況】受早前新界多個新盤低價開售影響，不少沙田第一城租客或準租客均轉租為買，令租務成交量及睇樓量均按月減少，本月截至15日暫錄4宗成交，按月同期大減兩成。

美聯首席高級營業經理何智

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