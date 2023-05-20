加息嚇窒買家 二手市況急凍 租旺過買 置業家居 2023/05/20 分享： 分享： 本港銀行跟隨美國再度加息，令供樓負擔加重，加上全新盤頻推搶客，二手成交氣氛即時轉弱，部分準買家暫緩入市步伐，改為先行租樓靜望其變，引致屋苑再錄「租多過買」現象，促使租金短期獲支持。 據本刊統計，15大屋 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 利好因素眾多 支持租金續升 今日 利好因素眾多 支持租金續升 海怡半島呎租上升 海景相連戶$5.3萬租出 今日 海怡半島呎租上升 海景相連戶$5.3萬租出 嘉湖山莊約110個租盤 2房叫租$1萬起 今日 嘉湖山莊約110個租盤 2房叫租$1萬起 美孚新邨轉賣為租增 租金有價講 今日 美孚新邨轉賣為租增 租金有價講 太古城普裝2房 $1.78萬租出低市價1成 今日 太古城普裝2房 $1.78萬租出低市價1成 你可能感興趣 利好因素眾多 支持租金續升 今日 01:00 利好因素眾多 支持租金續升 海怡半島呎租上升 海景相連戶$5.3萬租出 今日 01:00 海怡半島呎租上升 海景相連戶$5.3萬租出 嘉湖山莊約110個租盤 2房叫租$1萬起 今日 01:00 嘉湖山莊約110個租盤 2房叫租$1萬起 最新專欄文章 更多 沙田第一城約60伙放租 2房月租$1.15萬起 今日 沙田第一城約60伙放租 2房月租$1.15萬起 麗港城靚裝3房套 放租4日獲承接 今日 麗港城靚裝3房套 放租4日獲承接 太古城普裝2房 $1.78萬租出低市價1成 今日 太古城普裝2房 $1.78萬租出低市價1成 美孚新邨轉賣為租增 租金有價講 今日 美孚新邨轉賣為租增 租金有價講 嘉湖山莊約110個租盤 2房叫租$1萬起 今日 嘉湖山莊約110個租盤 2房叫租$1萬起 印花稅 銀行 二手市場 物業出租