加息嚇窒買家 二手市況急凍 租旺過買

本港銀行跟隨美國再度加息，令供樓負擔加重，加上全新盤頻推搶客，二手成交氣氛即時轉弱，部分準買家暫緩入市步伐，改為先行租樓靜望其變，引致屋苑再錄「租多過買」現象，促使租金短期獲支持。

據本刊統計，15大屋

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