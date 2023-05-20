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元朗滙都第1期涉623伙 主打2房 擬季內推售

置業家居 2023/05/20

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北部都會區屬近年樓市焦點，現時再有項目準備登場，由泛海發展的元朗洪水橋項目，於周三（17日）正式命名為滙都，共分2期發展，第1期將於季內登場，現時正待批預售樓花同意書，並主打2房戶。

泛海國際執行董事關

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欄名 : 新盤速遞

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滙都 一手市場

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