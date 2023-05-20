鰂魚涌THE HOLBORN會所連園林逾1.2萬呎 洋溢現代英倫風情 置業家居 2023/05/20 分享： 分享： 由恒地發展的鰂魚涌新盤THE HOLBORN，目前已屆現樓，早前開放住客會所CLUB HOLBORN予傳媒參觀，會所連園林面積逾1.2萬平方呎，以英式為主題，提供16項會所設施，當中The Grand ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 元朗滙都第1期涉623伙 主打2房 擬季內推售 今日 元朗滙都第1期涉623伙 主打2房 擬季內推售 無懼加息瑜一‧天海首推90伙 1房折實價$798.91萬起 2023/05/13 無懼加息瑜一‧天海首推90伙 1房折實價$798.91萬起 大埔白石角University Hill 2B期 首推138伙 折實$453.56萬起入場 2023/05/06 大埔白石角University Hill 2B期 首推138伙 折實$453.56萬起入場 啟德兩新盤命名 天璽‧天及天璽‧海 合共提供逾1,900伙 2023/04/22 啟德兩新盤命名 天璽‧天及天璽‧海 合共提供逾1,900伙 白石角University Hill 已上樓書 涉607伙 面積206呎起 2023/04/15 白石角University Hill 已上樓書 涉607伙 面積206呎起 THE HOLBORN 一手市場