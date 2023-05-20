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鰂魚涌THE HOLBORN會所連園林逾1.2萬呎 洋溢現代英倫風情

置業家居 2023/05/20

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由恒地發展的鰂魚涌新盤THE HOLBORN，目前已屆現樓，早前開放住客會所CLUB HOLBORN予傳媒參觀，會所連園林面積逾1.2萬平方呎，以英式為主題，提供16項會所設施，當中The Grand

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欄名 : 新盤速遞

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