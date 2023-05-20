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【銀主盤放盤推介】大埔江庫花園2期 企裝3房

置業家居 2023/05/20

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單位：15座1樓單位

建築面積：700平方呎

間隔：3房

單位特色：單位已放售逾年，開價由最初$360萬累減至$150萬，減幅達$210萬或58.3%，亦較銀行估價低約64.3%。

開價：$150萬（呎價：$

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欄名 : 樓市熱話

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