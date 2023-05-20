【銀主盤放盤推介】筲箕灣東熹苑 客廳闊落 置業家居 2023/05/20 分享： 分享： 單位：耀熹閣28樓09室 實用面積：640平方呎 間隔：3房 單位特色：單位已放售逾年仍未沽出，叫價較銀行估價低約15.6%。 開價：$638萬（呎價：$9,969） 單位提供：黃開基（54093618） 作者： ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市熱話 相關文章 二手淡靜銀主盤數量攀升 交投按月增逾倍 今日 二手淡靜銀主盤數量攀升 交投按月增逾倍 【銀主盤放盤推介】大埔江庫花園2期 企裝3房 今日 【銀主盤放盤推介】大埔江庫花園2期 企裝3房 你可能感興趣 二手淡靜銀主盤數量攀升 交投按月增逾倍 今日 01:00 二手淡靜銀主盤數量攀升 交投按月增逾倍 【銀主盤放盤推介】大埔江庫花園2期 企裝3房 今日 01:00 【銀主盤放盤推介】大埔江庫花園2期 企裝3房 最新專欄文章 更多 二手淡靜銀主盤數量攀升 交投按月增逾倍 今日 二手淡靜銀主盤數量攀升 交投按月增逾倍 【銀主盤放盤推介】大埔江庫花園2期 企裝3房 今日 【銀主盤放盤推介】大埔江庫花園2期 企裝3房 收樓質素相當理想 僅少瑕疵需跟進【獲98分】 2023/05/06 收樓質素相當理想 僅少瑕疵需跟進【獲98分】 晉環四正寬敞 2023/05/06 晉環四正寬敞 黃竹坑晉環租盤充裕 議幅達一成 入場租金$1.6萬起 2023/05/06 黃竹坑晉環租盤充裕 議幅達一成 入場租金$1.6萬起 銀行 東熹苑