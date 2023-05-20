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二手淡靜銀主盤數量攀升 交投按月增逾倍

置業家居 2023/05/20

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近期二手市況膠着，加上早前本港銀行再度加息，令銀主盤數量持續攀升，有代理行預計，在利率高企、供樓人士壓力增加下，預計業主斷供情況將會持續，而銀主或會減價應市，從而刺激銀主盤交投。

代理行數據顯示，5月截

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欄名 : 樓市熱話

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