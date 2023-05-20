二手淡靜銀主盤數量攀升 交投按月增逾倍 置業家居 2023/05/20 分享： 分享： 近期二手市況膠着，加上早前本港銀行再度加息，令銀主盤數量持續攀升，有代理行預計，在利率高企、供樓人士壓力增加下，預計業主斷供情況將會持續，而銀主或會減價應市，從而刺激銀主盤交投。 代理行數據顯示，5月截 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市熱話 相關文章 【銀主盤放盤推介】大埔江庫花園2期 企裝3房 今日 【銀主盤放盤推介】大埔江庫花園2期 企裝3房 【銀主盤放盤推介】筲箕灣東熹苑 客廳闊落 今日 【銀主盤放盤推介】筲箕灣東熹苑 客廳闊落 你可能感興趣 【銀主盤放盤推介】大埔江庫花園2期 企裝3房 今日 01:00 【銀主盤放盤推介】大埔江庫花園2期 企裝3房 【銀主盤放盤推介】筲箕灣東熹苑 客廳闊落 今日 01:00 【銀主盤放盤推介】筲箕灣東熹苑 客廳闊落 最新專欄文章 更多 【銀主盤放盤推介】筲箕灣東熹苑 客廳闊落 今日 【銀主盤放盤推介】筲箕灣東熹苑 客廳闊落 【銀主盤放盤推介】大埔江庫花園2期 企裝3房 今日 【銀主盤放盤推介】大埔江庫花園2期 企裝3房 收樓質素相當理想 僅少瑕疵需跟進【獲98分】 2023/05/06 收樓質素相當理想 僅少瑕疵需跟進【獲98分】 晉環四正寬敞 2023/05/06 晉環四正寬敞 黃竹坑晉環租盤充裕 議幅達一成 入場租金$1.6萬起 2023/05/06 黃竹坑晉環租盤充裕 議幅達一成 入場租金$1.6萬起 銀主盤 農地 放盤 銀行 二手市場 村屋 天鑄 安寧花園 啟岸