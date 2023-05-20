CCL最新報166.77點 兩連升 按周漲0.54%

中原城市領先指數（CCL）本周報166.77點（根據5月8日至5月14日簽訂的正式買賣合約，4月24日至4月30日簽訂的臨時買賣合約計算），按周再升0.54%，為連升兩周，反映美聯儲加息前一周的市況。

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