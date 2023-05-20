6大準則 揀選按揭轉介公司

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置業人士申請按揭時或聽過按揭轉介服務，按揭轉介顧名思義為協助買家轉介至銀行申請按揭。對於新手買家，遇上按揭問題時會感到手足無措，同時更要搜集、比較各銀行的按揭資訊，整個過程花時又花氣力。而按揭轉介公司熟悉按揭流程，會跟進買家整個按揭申請程序，並根據買家的財務狀況，提供詳盡的分析及評估，加上熟悉每間銀行的審批標準，可協助買家輕鬆快捷地揀選出最合適的銀行以及按揭計劃，提升批核機會和速度，令買家在置業路上暢通無阻。
慎選按揭轉介 勿只着眼高回贈
而按揭轉介服務概念是由美聯集團主席黃建業先生引入香港，並於2000年成立「經絡按揭轉介」，至今已協助超過40萬個客人處理按揭事宜，可見市場對按揭轉介的需求殷切。廿多年期間見證着不少業主隨着年月增長及財富累積，居住的單位愈搬愈大，一步一步踏上財富增值之路。
近年坊間出現的中小型按揭中介會以高回贈作招徠，然而他們對於銀行運作及審批條件並不熟悉，同時亦缺乏按揭知識助客戶排解疑難，最後或導致按揭未能獲批，如未能及時補救甚至需要撻訂收場。為免申請按揭路上觸礁，置業人士應根據以下6大準則揀選合適的按揭轉介公司協助。
1.信譽良好：口碑不是一朝一夕就能建立，歷史悠久、信譽良好及實力雄厚的按揭轉介公司，方可讓客戶增添信心；
2.規模雄厚：與市場上的銀行及金融機構合作數量愈多，愈能了解樓按市場的動向，並能實時掌握最新一手資料，如按揭計劃及最新優惠；
3.一站式服務：由了解客人需要，安排估價，介紹、分析及評估最合適的按揭計劃；
4.專業人員跟進：由申請至批核，專業的按揭轉介公司會安排專業人員跟進及了解客人的按揭需要，解答客人任何疑難，即時推介合適銀行及安排按揭申請；
5.省時方便快捷：提供多個平台及渠道與客人溝通，無論是致電、網上或面談，根據客人喜好提供貼心及詳盡的服務
6.完善保安：完善內部監控系統，客戶個人資料絕不外洩，以保障客戶私隱。
撰文 : 曹德明 經絡按揭轉介首席副總裁
欄名 : 樓市講場