6大準則 揀選按揭轉介公司

置業人士申請按揭時或聽過按揭轉介服務，按揭轉介顧名思義為協助買家轉介至銀行申請按揭。對於新手買家，遇上按揭問題時會感到手足無措，同時更要搜集、比較各銀行的按揭資訊，整個過程花時又花氣力。而按揭轉介公司熟悉按揭流程，會跟進買家整個按揭申請程序，並根據買家的財務狀況，提供詳盡的分析及評估，加上熟悉每間銀行的審批標準，可協助買家輕鬆快捷地揀選出最合適的銀行以及按揭計劃，提升批核機會和速度，令買家在置業路上暢通無阻。

慎選按揭轉介 勿只着眼高回贈

而按揭轉介服務概念是由美聯集團主席黃建業先生引入香港，並於2000年成立「經絡按揭轉介」，至今已協助超過40萬個客人處理按揭事宜，可見市場對按揭轉介的需求殷切。廿多年期間見證着不少業主隨着年月增長及財富累積，居住的單位愈搬愈大，一步一步踏上財富增值之路。

近年坊間出現的中小型按揭中介會以高回贈作招徠，然而他們對於銀行運作及審批條件並不熟悉，同時亦缺乏按揭知識助客戶排解疑難，最後或導致按揭未能獲批，如未能及時補救甚至需要撻訂收場。為免申請按揭路上觸礁，置業人士應根據以下6大準則揀選合適的按揭轉介公司協助。

1.信譽良好：口碑不是一朝一夕就能建立，歷史悠久、信譽良好及實力雄厚的按揭轉介公司，方可讓客戶增添信心；

2.規模雄厚：與市場上的銀行及金融機構合作數量愈多，愈能了解樓按市場的動向，並能實時掌握最新一手資料，如按揭計劃及最新優惠；

3.一站式服務：由了解客人需要，安排估價，介紹、分析及評估最合適的按揭計劃；

4.專業人員跟進：由申請至批核，專業的按揭轉介公司會安排專業人員跟進及了解客人的按揭需要，解答客人任何疑難，即時推介合適銀行及安排按揭申請；

5.省時方便快捷：提供多個平台及渠道與客人溝通，無論是致電、網上或面談，根據客人喜好提供貼心及詳盡的服務

6.完善保安：完善內部監控系統，客戶個人資料絕不外洩，以保障客戶私隱。

▲ 信譽良好的按揭轉介公司可協助買家輕鬆快捷地揀選最合適的銀行及按揭計劃，為買家減少很多煩惱。