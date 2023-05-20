珠光新城生活配套完善 現樓售￥90萬起 置業家居 2023/05/20 分享： 分享： 位於珠海交通樞紐新中心的珠光新城，生活配套齊全，目前推售的現樓單位，戶型涵蓋2至4房，樓價由￥90萬起。 由珠光集團發展的珠光新城，位處於珠海市西部核心地段，為湖心新城及航空新城兩大重點建設的交滙處，可 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 大灣區樓市 最新專欄文章 更多 華發四季雲山配套應有盡有 連裝修售價￥272萬起 2023/05/13 華發四季雲山配套應有盡有 連裝修售價￥272萬起 合景臻頤府東方禪意大宅 入場費￥2,000萬起 2023/04/01 合景臻頤府東方禪意大宅 入場費￥2,000萬起 懿臻山低密度1梯1戶大宅 ￥156萬起入場 2023/03/25 懿臻山低密度1梯1戶大宅 ￥156萬起入場 富逸城•臻譽推逾千呎現樓 連裝修售價￥200萬起 2023/03/11 富逸城•臻譽推逾千呎現樓 連裝修售價￥200萬起 佳境康城在港推售3至4房 售價￥239萬起 2023/02/11 佳境康城在港推售3至4房 售價￥239萬起 人民幣 樓價 珠海