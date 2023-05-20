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珠光新城生活配套完善 現樓售￥90萬起

置業家居 2023/05/20

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位於珠海交通樞紐新中心的珠光新城，生活配套齊全，目前推售的現樓單位，戶型涵蓋2至4房，樓價由￥90萬起。

由珠光集團發展的珠光新城，位處於珠海市西部核心地段，為湖心新城及航空新城兩大重點建設的交滙處，可

...

欄名 : 大灣區樓市

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