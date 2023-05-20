【推介二】奧地利Robert Stadler 陶瓷蔬果傢俬

常駐巴黎的奧地利設計師Robert Stadler，剛於米蘭設計周發表全新傢俬及燈飾系列OMG-GMO，主題圍繞大家熟悉的蔬菜水果，其中包括雜錦蔬果（Vita Mix吊燈）、甘筍（Tiptoe枱燈）、

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