【推介二】奧地利Robert Stadler 陶瓷蔬果傢俬 置業家居 2023/05/20 分享： 分享： 常駐巴黎的奧地利設計師Robert Stadler，剛於米蘭設計周發表全新傢俬及燈飾系列OMG-GMO，主題圍繞大家熟悉的蔬菜水果，其中包括雜錦蔬果（Vita Mix吊燈）、甘筍（Tiptoe枱燈）、 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 家居頭條 相關文章 主題傢俬 百搭創意 打造個性化生活空間 今日 主題傢俬 百搭創意 打造個性化生活空間 【推介三】意大利Claudio Salocchi 復刻70年代梳化 今日 【推介三】意大利Claudio Salocchi 復刻70年代梳化 【推介四】斯洛文尼亞Nika Zupanc Moooi年度推介 今日 【推介四】斯洛文尼亞Nika Zupanc Moooi年度推介 你可能感興趣 主題傢俬 百搭創意 打造個性化生活空間 今日 01:00 主題傢俬 百搭創意 打造個性化生活空間 【推介三】意大利Claudio Salocchi 復刻70年代梳化 今日 01:00 【推介三】意大利Claudio Salocchi 復刻70年代梳化 【推介四】斯洛文尼亞Nika Zupanc Moooi年度推介 今日 01:00 【推介四】斯洛文尼亞Nika Zupanc Moooi年度推介 最新專欄文章 更多 主題傢俬 百搭創意 打造個性化生活空間 今日 主題傢俬 百搭創意 打造個性化生活空間 【推介四】斯洛文尼亞Nika Zupanc Moooi年度推介 今日 【推介四】斯洛文尼亞Nika Zupanc Moooi年度推介 【推介三】意大利Claudio Salocchi 復刻70年代梳化 今日 【推介三】意大利Claudio Salocchi 復刻70年代梳化 兩大品牌推全新家電 讓生活更輕鬆 2023/05/13 兩大品牌推全新家電 讓生活更輕鬆 Salone del Mobile.Milano 第61屆米蘭國際家具展 名師滙聚創意非凡 2023/05/06 Salone del Mobile.Milano 第61屆米蘭國際家具展 名師滙聚創意非凡 展覽 消費資訊 家具 歐元