【推介四】斯洛文尼亞Nika Zupanc Moooi年度推介

荷蘭創意品牌Moooi剛推出由斯洛文尼亞設計師Nika Zupanc創作的梳化（休閒椅）Knitty，第一印象是舒服。梳化以類似船繩更大的綫球編織而成，令人聯想到站在巨輪的甲板上，好好放空感受海風和自

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