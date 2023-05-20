電影叮叮加場 名導同遊電車河 發掘上環取景地 副刊版 2023/05/20 分享： 分享： 近年香港多套電影也備受追捧，讓人回想起港產片一度風靡國際，香港更曾有「東方荷里活」的美譽。搭一趟「電影叮叮」，以電車感受城市的脈絡，更有本地著名電影工作者一同當乘客，一起重溫港產片的美好年華。 電影及電 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 花見大館繁花滿開 市集賞花卉植物 嘗本土農產 2023/04/05 花見大館繁花滿開 市集賞花卉植物 嘗本土農產 深井清快塘紫藤花盛放 順遊逾200年歷史古村 2023/03/22 深井清快塘紫藤花盛放 順遊逾200年歷史古村 黃花風鈴木將軍澳盛放 單車公園櫻花接力 2023/03/15 黃花風鈴木將軍澳盛放 單車公園櫻花接力 香港花展2023維園開鑼 4萬株繡球花海+3大必影展區 2023/03/10 香港花展2023維園開鑼 4萬株繡球花海+3大必影展區 香港仔魚市場罕有開放 漁民親身導賞睇生猛海鮮 2023/03/09 香港仔魚市場罕有開放 漁民親身導賞睇生猛海鮮 香港 電影 展覽 攝影 香港電影金像獎 電車 阿飛正傳