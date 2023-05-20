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電影叮叮加場 名導同遊電車河 發掘上環取景地

副刊版 2023/05/20

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近年香港多套電影也備受追捧，讓人回想起港產片一度風靡國際，香港更曾有「東方荷里活」的美譽。搭一趟「電影叮叮」，以電車感受城市的脈絡，更有本地著名電影工作者一同當乘客，一起重溫港產片的美好年華。

電影及電

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欄名 : 本地遊

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